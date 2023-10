Ecco perché dovresti togliere il tappo dalla vasca da bagno se hai dei bambini: Una leggerezza che potrebbe costarti cara

Sai che dovresti sempre togliere il tappo della vasca da bagno se hai bambini in casa? Potrebbe costarti caro!

Avere dei bambini in casa è meraviglioso quanto pericoloso. Con il loro arrivo le cose cambiano, sia mentalmente che fisicamente. Ci si ritrova ad avere una vita completamente diversa: si modificano le abitudini, le ore di sonno e soprattutto la predisposizione degli oggetti e dei mobili in casa. Si sa che quando un bambino, abbastanza piccolo, impara a gattonare o a camminare, diventa un vero e proprio pericolo pubblico.

Ci sono molti accorgimenti che dobbiamo mettere in pratica per evitare alcune tragedie in casa, come ad esempio togliere il tappo della vasca da bagno. Vediamo insieme il motivo di questa scelta che, se non effettuata, potrebbe davvero costare caro.

Togli il tappo dalla vasca se hai bambini in casa: ecco il vero motivo di tutto ciò

Quando nasce un bambino, in una casa nuova, soprattutto se è il primo figlio, la vita dei genitori viene sconvolta sotto tutti i punti di vista. Le esigenze del piccolo cambiano poi di mese in mese, fino a quando non diventa un ometto capace di cavarsela (in qualche modo e nei piccoli gesti) da solo. Fino ad allora ci vorrà sempre un occhio in più che riesca a monitorarlo in tutto ciò che fa. Per loro il pericolo non esiste, fino a quando non si fanno male sul serio. Per loro tutto è un gioco e sta quindi ai genitori essere capaci di proteggerli in ogni momento.

Questo possono farlo partendo dalle piccole cose, come ad esempio togliere il tappo dalla vasca e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Perché è tanto pericoloso quest’oggetto? Vediamo di seguito una storia, che lo riguarda, che vi lascerà davvero a bocca aperta.

La storia riguarda un bambino, Archie, di due anni, che durante una notte ha ben deciso di andare in bagno, mentre i genitori ed il fratellino più grande dormivano, ed entrare, grazie all’aiuto di uno sgabello, nella vasca. Ha così chiuso il tappo ed ha iniziato a riempire quest’ultima, fino a quando vi è scivolato all’interno. Non riuscendo più ad uscire da essa, ha rischiato di annegare. Per fortuna, il fratellino più grande è riuscito ad allertare i genitori che hanno evitato il peggio.

Questa è sicuramente solo una delle tante storie-tragedie che possono accade con dei bambini piccoli in casa. Ecco perché è bene tenere lontani determinati oggetti dalla loro vista. Per quanto riguarda le porte, ad esempio, è bene togliere le chiavi durante la giornata e chiudere a chiave invece alcune stanze durante la notte, come ad esempio la cucina ed il bagno.