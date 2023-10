Se pulisci la casa in questo modo ti alleni meglio che andando in palestra: perdi tanto peso e fisico scolpito

Altro che palestra! Con le faccende di casa, oltre ad avere un’abitazione brillante, avremo anche una forma smagliante. Ecco gli esercizi da fare

Chi l’ha detto che per avere un fisico tonico e scolpito si debba, necessariamente, sottoscrivere un abbonamento in palestra, sottostare a turni e orari, fare la fila per utilizzare un particolare attrezzo? Possiamo farlo, facendo dei compiti che, piaccia o no, è necessario che li si compia. Ebbene sì, vi stiamo dicendo che potete rimanere in grande forma anche facendo le faccende domestiche.

Trovare il tempo per fare esercizio può essere difficile. Ma la buona notizia è che probabilmente stiamo già facendo esercizio più che sufficiente senza rendercene conto. Già perché le faccende domestiche potranno forse non essere la cosa più divertente al mondo, ma sicuramente sono qualcosa che va fatta, per tenere in ordine e pulita la nostra casa.

Come tenersi in forma con le faccende di casa

Un recente studio ha scoperto che pulire, rassettare, mettere in ordine la casa brucia molte più calorie di quanto abbiamo sempre pensato. Per condurre lo studio ci si è basati sulla pulizia professionale di una casa composta da 1 camera da letto, 1 bagno, una cucina e un soggiorno. Ebbene, sappiate che, in media, un addetto delle pulizie può bruciare addirittura fino a 830 calorie! Sostanzialmente stiamo parlando della quantità di calorie che si bruciano con circa un’ora e mezza di allenamento in palestra. Allora perché non prendere due piccioni con una fava e allenarsi mentre si pulisce?

Per quanto riguarda quale stanza brucia più calorie durante le pulizie, la cucina e il soggiorno sono risultati i migliori. I risultati mostrerebbero che gli addetti alle pulizie coinvolti nell’esperimento hanno bruciato in media 276 calorie per cucina, il che equivale a fare jogging per poco meno di 40 minuti di fila. Gli stessi addetti hanno bruciato 6,3 calorie al minuto nel soggiorno per oltre 30 minuti, ovvero una frequenza cardiaca media equivalente a quella di un intenso allenamento con i pesi.

Lavare i piatti a mano, usare un aspirapolvere portatile che dobbiamo spingere noi stessi per la casa e usare i muscoli della parte superiore del corpo per rendere il pavimento perfettamente pulito ci farà avere una casa brillante, ma anche una forma smagliante. Gli esperti consigliano di provare a includere movimenti che aumentino la frequenza cardiaca. Attività più aerobiche, dunque, come rifare il letto, pulire le alte porte di vetro, stendere la biancheria, lavare il WC, ecc.

E, ovviamente, tenersi in forma non è l’unico obiettivo che si raggiunge, dato che, come è noto, il lavoro manuale può portare alla riduzione dell’ansia, al rilascio di endorfine, a un maggiore controllo delle sensazioni e al miglioramento della concentrazione.