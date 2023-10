Bimbi e faccende domestiche: da che età possono iniziare e quali compiti svolgere in casa

Sai che i bimbi possono fare le faccende domestiche? Ecco da che età possono iniziare e quali compiti possono svolgere.

Le faccende di casa sono un argomento sempre più attuale ed oggetto di molte discussioni tra gli esperti. Se prima di quest’ultime si occupava solo la mamma o la donna delle pulizie, negli ultimi anni questo concetto è cambiato.

Oltre alla parità dei sessi che c’è tra entrambi i genitori nello svolgere questa funzione, troviamo la partecipazione attiva anche dei bambini. Insomma, il nuovo modus operandi prevede che chiunque in casa possa dare, a modo proprio, una mano.

Ma a che età i bambini possono iniziare a fare le faccende domestiche? In che modo e soprattutto quali faccende domestiche possono compiere? Vediamo insieme, di seguito, cosa ci dicono gli esperti al riguardo.

I bimbi possono fare le faccende domestiche? Ecco la risposta degli esperti

Se, come abbiamo precedentemente accennato, prima fare le faccende di casa (vedi anche l’app che aiuta le casalinghe) toccava solo ad un’unica persona ed in particolare alla donna di casa, con i secoli tutto ciò (per fortuna) è cambiato. Tutti, a modo proprio, hanno quasi l’obbligo di collaborare. Questo atteggiamento assunto negli ultimi secoli non è solo utile per avere un ruolo all’interno della famiglia ed un compito da portare a termine, ma incide molto anche sulla responsabilità e sulla crescita del singolo individuo. Per questo motivo, secondo gli esperti, è bene che si inizi sin da piccoli. Ovviamente non parliamo di sfruttamento minorile, ma parliamo di aiuto concreto in casa.

Tra i diversi compiti da svolgere in base alla propria età, troviamo: