Neonati sottopeso se la mamma commette questo errore: ecco a cosa bisogna fare attenzione

Può capitare in certe situazioni che un bambino nasca sottopeso. In questo caso è responsabilità delle mamme evitare questo grave errore.

Un parto è sempre una questione delicata così come lo sono i primi giorni di vita di un bambino. Quando un bambino nasce sottopeso la cura da dargli è superiore al normale e ci sono degli errori che non devono essere assolutamente commessi.

I neonati sono già molto fragili di per sè, ma quelli che nascono sottopeso hanno bisogno di ancora maggiore cura. La nascita di un neonato sottopeso può avere diverse fonti, da una gravidanza durata meno del previsto oppure per una semplice questione di genetica. La cosa importante quando una neo mamma partorisce un bambino più piccolo del normale è che questa si renda conto della responsabilità che ha verso questo neonato.

Se un bambino di peso normale è già piuttosto suscettibile ad alcune situazioni o esposizioni, questo vale in maniera molto maggiore per un bambino sottopeso che avrà un sistema immunitario meno sviluppato per via della minore energia corporea.

Un errore che le neo mamme fanno e che dovrebbero evitare assolutamente è pensare che quello che succede al loro corpo non abbia alcuna conseguenza sul bambino una volta nato. Questo è assolutamente falso perché per i primi mesi di vita il bambino dipende al 100% dal latte materno, che è a sua volta influenzato da quello che la mamma mangia e respira, ma in generale da come la mamma vive la propria vita. Questo è il motivo per cui con la responsabilità di un neonato sarebbe meglio tenersi in salute.

Un errore che potrebbe essere fatale

Una ricerca dell’Università di Bergen, in Norvegia, ha dimostrato che c’è una correlazione stretta tra i problemi respiratori della madre e il peso del bambino. Tramite questo studio si è notato che se la madre respira molta aria inquinata con smog e polveri sottili durante la gravidanza c’è maggiore possibilità che il bambino sia sottopeso una volta avvenuto il parto. Questo rappresenta un pericolo per il bambino perché essere sottopeso significa anche avere meno energie da impiegare contro eventuali attacchi virali o batterici esterni.

Un bambino sottopeso ha quindi più probabilità di ammalarsi. La cosa migliore per le donne in stato di gravidanza sarebbe rimanere in luoghi in cui possono respirare aria il più possibile pulita, evitando città piene di smog o fabbriche con aria inquinata da varie sostanze.

I ricercatori norvegesi hanno osservato nel loro studio numerosi effetti che varie sostanze inquinanti dell’aria avrebbero sui neonati. Secondo i risultati della ricerca ci sono 5 gas inquinanti che sono particolarmente pericolosi per i bambini non ancora nati: biossido di azoto, ozono, polveri sottili PM2,5, PM10 e nerofumo, una polvere nera prodotta dalla combustione dei derivanti del petrolio.

Prendersi cura dei propri polmoni è molto importante per qualsiasi essere umano, ma grazie a questa ricerca sappiamo che lo è a maggior ragione per le donne in gravidanza. Se non ci si prende cura di cosa si respira potrebbero essere i nostri figli a pagarne il prezzo.