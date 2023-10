Nuova tronista in arrivo a Uomini e Donne: l’indizio social fa impazzire i fan

È in arrivo una nuova tronista a Uomini e donne? Ecco l’indiscrezione bomba che sta facendo impazzire tutti i fan

Continua il grande successo di Uomini e donne. Maria De Filippi è tornata sul piccolo schermo con il consueto orario con il suo dating show pomeridiano. Negli ultimi anni, sui tronisti in rete sono apparse diverse polemiche, in quanto molti telespettatori hanno chiesto alla conduttrice di mettere sul trono persone non appartenenti già al mondo dello spettacolo. Intanto, in queste ore, è circolata un’altra notizia che riguarda l’arrivo di nuova pretendente…

Sono diversi i nomi che circolano in web e che il pubblico di Canale 5 vorrebbe sulla sedia di Uomini e Donne, ma sembrerebbe che uno in particolare sia capace di accontentare tutti.

È Francesca Sorrentino la nuova tronista di Uomini e donne?

Si tratta di una delle protagoniste di Temptation Island, ovvero Francesca Sorrentino. La ragazza è entrata nella trasmissione di Canale5 con il fidanzato Manuel Mauro, ma alla fine dopo aver assistito a parole e comportamenti da parte di lui poco graditi ha deciso di riprendersi in mano la sua vita e proseguire da sola… Ora, per lei, si sarebbe aperta la possibilità di una nuova avventura e tale rumors sta già facendo impazzire

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’esperienza di Francesca Sorrentino a Temptation Island. La ragazza mai avrebbe immaginato di ritrovarsi all’uscita del reality single, scoprendo anche i tradimenti dell’ex davanti tutta Italia. Francesca però di una cosa ne è uscita consapevole: nella vita merita di più. Il suo forse era un rapporto tossico, fatto di un amore malato e questo è riuscita a capirlo solo grazie al programma andato in onda su Canale 5 a luglio.

Quando Maria l’ha invitata a Ued per avere un confronto con Manuel, da parte sua c’era ancora rancore, motivo per cui la Sorrentino non ha accettato la proposta della De Filippi di andare sul trono. Ebbene quel momento potrebbe essere arrivato, anche perché la giovane ha rivelato che piano piano si sta riprendendo

Non è stata una scelta facile quella di chiudere con il suo passato e con Manuel. Francesca aveva investito molto sulla sua relazione ma purtroppo si è resa conto anche se tardi che non è mai stata contraccambiata nella stessa maniera. Ad oggi ammette di avere alti e bassi ma alla fine di stare bene.

Finalmente si sente serena e tranquilla con se stessa. Tutto è partito da una mattina, quando svegliandosi si è resa conto che stava perdendo tempo nel sentirsi così stanca. Così ha deciso di darsi un valore, facendo solo quello che la fa stare bene davvero. Per ora sul suo futuro non esclude nulla..