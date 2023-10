Stefano De Martino smascherato, viene a galla la dura verità: ecco cosa ha fatto a Belen

Stefano De Martino ha davvero tradito Belen Rodriguez? Ecco tutta la verità su quello che sarebbe accaduto nella coppia

Si continua a parlare della separazione tra Stefano De Martino e di Belen Rodriguez, ma in particolar modo delle condizioni di salute preoccupanti della modella. Indiscrezioni, parlano di una Belen provata, dimagrita e triste per i troppi tradimenti da parte dell’ex ballerino di Amici.

Che Stefano avesse messo le corna alla moglie non è la prima volta di cui se ne parla ma a negarlo è stato lo stesso interessato nel programma Belve. Ma allora qual’è la verità? Perché la famosa coppia si è detta addio per la terza volta? Ecco cosa sarebbe accaduto.

Cosa è successo realmente tra Stefano e Belen? Parlano gli amici della modella

Pochi giorni fa Belen dopo un lungo periodo di sparizione dalla tv e dai social, è riapparsa in alcune foto dove si è mostrata assieme al suo nuovo fidanzato. Accanto a Elio sembra sia serena, infatti, i due si sono concessi una breve vacanza in montagna in totale relax. Eppure, – da quanto si apprende dal settimanale Oggi – qualcuno ha parlato di una Rodriguez distrutta, che fa fatica a riprendersi dopo l’addio con Stefano. Infatti, alcuni rumors, riferiscono che la trentottenne ex conduttrice delle Iene non si sarebbe ancora ripresa a causa dei «troppi tradimenti di lui». Questo almeno è quello che avrebbero detto alcuni amici di lei.

Tra l’altro a sganciare per prima la bomba sui possibili tradimenti è stata proprio Belen ad agosto quando sul proprio account social ha postato dei video che lasciavano intendere a delle infedeltà da parte di De Martino. Poi però il mese successivo in tv l’ex marito ha dichiarato di non averla mai tradita. Ma allora come stanno le cose? Perché Belen e Stefano dopo averci riprovato la terza volta si sono lasciati?

Se dall’esterno sembra che Belen sia felice e tranquilla, chi la conosce bene confessa che non è affatto così. La fragilità che ha sia mentalmente che fisicamente pare sia dovuta proprio ai continui tradimenti di Stefano. Il ballerino pare che ne abbia combinate di cotte e di crude in tutti questi anni. Insomma, qualunque sia la verità, ormai le strade della Rodriguez e di Stefano, insieme tra vari e tira e molla per quasi dieci anni, sembrano essersi definitivamente separate. I due, sono convolati a nozze nel 2013 per poi lasciarsi nel 2015. Poi sono tornati assieme nel 2022 e a distanza di un anno si sono lasciati di nuovo.