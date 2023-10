Aiuto: il gatto ha mangiato una cimice! Ecco cosa potrebbe accadere e come comportarsi

Chi ha un gatto in casa sa quanto sia complesso insegnargli a non mangiare insetti. Quando un gatto mangia una cimice cosa dobbiamo fare?

I gatti domestici sono di grande compagnia e possono diventare anche molto affettuosi, ma non si ha completo controllo su questo animale che tende a fare come vuole. Il felino è predatore a cui piace giocare a fare il cacciatore con altri animali, in particolare insetti.

Quando un gatto è molto attivo e giocherellone può arrivare a trattare qualsiasi cosa si muova come un gioco. In molti casi può essere un giocattolo mosso dal padrone oppure un animaletto che passa per caso, come un uccellino o un insetto. Questo comportamento è istintivo dell’animale e non può essere cambiato con facilità, quindi non si può fare altro che essere pronti qualora il nostro animale domestico finisca per mettersi nei guai proprio per questa sua voglia di giocare.

Non è raro infatti che un gatto possa cercare di catturare animali pericolosi per la sua salute, come vespe o cimici. Queste ultime in particolare sono molto diffuse in Italia e possono essere trovate e mangiate da un gatto con relativa facilità, ma gli effetti collaterali non sono da sottovalutare. Le cimici sono molto prolifiche in particolare alla fine della primavera e in estate. In giro ce ne sono davvero tante e quando un gatto si mette a cacciare una di queste possono accadere due scenari: il primo è che il gatto si limiti a catturarla e a giocarci senza neanche assaggiarla, il secondo è che il gatto la ingoi.

Cosa succede ad un gatto quando mangia una cimice

La predazione di una cimice è normalmente poco preoccupante per la salute di un gatto. Le cimici verdi, le più diffuse in Italia, e le cimici asiatiche, in larga diffusione, non sono tossiche e il peggio che può capitare in circostanze normali è che abbiano il fiato puzzolente per via delle sostanze rilasciate dalla cimice alla sua morte, la stessa cosa che succede a noi quando ne schiacciamo una. Tutt’altra questione è se il gatto ha una reazione allergica a quelle stesse sostanze.

Non è una cosa comune, ma può accadere e occorre fare attenzione. I sintomi che si osservano nel gatto quando questo ha una reazione allergica sono: difficoltà a respirare, gonfiore sul muso, iperventilazione e/o comincia a sbavare. Quando si vedono questi sintomi la situazione potrebbe essere grave, quindi la cosa migliore da fare è portare immediatamente il gatto dal veterinario.

In caso il proprio gatto abbia mangiato una cimice, la cosa non deve allarmarci. La cosa peggiore che può capitare, come detto sopra, è una reazione allergica che può essere trattata molto velocemente da un veterinario. Nella maggior parte dei casi, però, il gatto non subirà alcun danno dal deglutire una cimice. Questo a patto che il gatto non sia allergico, ma in quel caso si vedrebbero gli effetti solo dopo un poco di tempo.