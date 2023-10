I costumi di Halloween 2023 più richiesti in tutto il mondo: ne vedremo delle belle

La festa più mostruosa dell’anno sta per arrivare, ecco quali sarebbero gli abiti più ricercati secondo Google

Halloween è una festa molto amata soprattutto dai più piccini. Si tratta di una tradizione che arriva da lontano, ma che si è ormai radicata anche in Italia. Se a Carnevale ci si traveste da principesse, dame, fatine e dolci principi o super eroi, il 31 ottobre ci si traveste per cambiare aspetto e risultare spaventosi.

Halloween è la possibilità di sbizzarrirsi con tanto di gusto gotico e un tocco di macabro, senza avere l’ossessione di essere perfetti, anzi proprio l’imperfezione è ciò che rende tutto magico.

Ecco perché ora è il momento in cui le persone stanno ricercando il giusto costume per essere perfetti nel travestimento di Halloween.

La classifica dei costumi più ricercati su Google per la festa di Halloween 2023

Halloween è alle porte e, nonostante con i classici travestimenti non si sbaglia mai, ci sarebbero alcuni abiti davvero ricercatissimi. Ovviamente i tradizionali pipistrello, scheletro, vampiro, diavoletto, strega sono sempre l’idea divertente per passare la giornata di Halloween in allegria, ma – a quanto pare – non sono affatto gli unici.

Molto sta nel trascorrere questo momento di festa con le persone a cui si tiene e magari all’insegna di attività come giochi da tavolo, produzione di dolciumi a tema e decorazioni ad hoc.

L’intaglio delle zucche e la decorazione delle stesse, riuscire ad organizzare una giornata a tema che possa davvero essere piena di divertimento e colpi di scena. Basta anche un bel film accompagnato da cioccolato caldo. Ad ogni modo, non dovrebbe mancare il giusto travestimento.

Ecco la classifica, secondo Google, dei primi 20 abiti maggiormente ricercati per Halloween 2023:

Barbie Principessa Uomo Ragno Strega Fata Mercoledì Addams Dinosauro Cowboy Ninja Coniglietto Coniglio Pirata Principessa Peach Toadstool Clown Zucca

Di sicuro il primo è ispirato al film di successo uscito nelle sale la scorsa estate nel 2023. La pellicola di Greta Gerwig ha davvero riempito i cinema di tutto il mondo riportando in auge l’icona di tante bambine e bambini: Barbie.

Non è strano che al secondo posto ci sia “principessa”, nonostante si tratti di una festa “spaventosa”, ogni travestimento è giusto dia la possibilità di sognare. Al sesto posto Mercoledì Addams, dopo il successo dello scorso anno della serie Netflix con protagonista Jenna Ortega.

La principessa Peach Toadstool di Super Mario Bros è al tredicesimo posto, mantiene una buona quindicesima posizione la tradizionale Zucca.