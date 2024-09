Arriva in Campania una delle sagre più amate da tutti: divertimento esclusivo anche per i più piccoli

Se avete in programma un’uscita con i bambini c’è una sagra in Campania che potrebbe essere una destinazione perfetta.

Divertimento garantito per tutta la famiglia. La sagra in arrivo in Campania sarà la location ideale per passare una giornata o un weekend insieme ai bambini. Scopriamo i dettagli per prepararsi al meglio alla trasferta.

Muoversi con i bambini può risultare impegnativo soprattutto se sono molto piccoli e non sono abituati a passare molto tempo fuori casa. Ci sono tanti dettagli a cui pensare, dall’abbigliamento di ricambio agli snack per fermare lo stomaco, dai giochi per l’intrattenimento alla meta perfetta per accontentare tutta la famiglia. Il lavoro del genitore, lo sappiamo, è a tempo pieno e prevede un’organizzazione precisa per evitare brutte sorprese.

Rovinare una giornata di festa è molto semplice, basta poco per far scattare un capriccio o un’insofferenza se il bimbo è neonato. Bisogna saper essere previdenti e pensare a tutto prima di mettersi in viaggio, sia che si tratti di una sola giornata che di più giorni. Ciò non toglie che bisogna armarsi di coraggio e intraprendere queste esperienze. Rinunciare a svagare la mente solo per timore delle circostanze avverse è sbagliato. La famiglia ha diritto di divertirsi insieme.

Una meta che accontenterà tutta la famiglia, la sagra di Roccamonfina

Buon cibo, musica, attività per i più piccoli, ecco cosa rende una giornata perfetta per tutta le famiglia. Dove si può trovare tutto questo? A Roccamonfina e, più precisamente, alla Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino che torna dal 5 ottobre 2024 in questo paesino in provincia di Caserta. Un Comune di 3.161 abitanti noto per essere il paese nel vulcano. Un’ambientazione unica per una sagra imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

Fino al 3 novembre a Roccamonfina ci saranno musica dal vivo, spettacoli, attività per i bambini. Immancabile, naturalmente, l’offerta enogastronomica per ammaliare qualsiasi palato. La sagra si svolgerà in un’area di 40 mila metri quadrati e darà il benvenuto all’autunno in un modo spettacolare. Siamo nella terra delle castagne e dei funghi porcini, i profumi sorprenderanno mentre i più piccoli saranno impegnati in tanti giochi divertenti.

Volendo restare più giorni a Roccamonfina ci sono diversi luoghi interessanti da visitare ma ne vogliamo suggerire uno ideale per le famiglie con bambini un po’ più grandicelli. Parliamo del Borgo fantasma di Cerquarola, un posto abbandonato dopo un terremoto dove la natura si sta riappropriando del territorio.