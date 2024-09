Giramenti di testa in gravidanza, niente paura: cosa fare (davvero) per prevenirli

Cosa devi sapere se hai questo problema. Tutti i consigli che ti possono essere veramente utili in un momento particolare come la gravidanza.

Leggere che si aspetta un bambino è la notizia più bella che possa accadere ma ci sono alcuni piccoli problemi di salute che possono sopraggiungere. Uno di quelli molto frequenti, insieme al mal di schiena sono i giramenti di testa. Cerchiamo di fare chiarezza, capire bene il motivo e cosa possiamo fare.

Cerca poi di non esagerare con i tuoi impegni, specialmente all’inizio e alla fine della gravidanza, hai necessariamente bisogno di un po’ di tempo per te e per il tuo piccolino che hai in grembo. Ma vediamo cosa sapere per quanto riguarda i giramenti di testa.

Cosa fare e come prevenire i giramenti di testa in gravidanza

Sappiamo molto bene che la gravidanza porta ad una serie di modifiche a livello del nostro organismo. Si può abbassare anche la pressione arteriosa in modo importante. Ecco quindi che possiamo avere dei giramenti di testa. In alcuni casi, ovviamente, possono essere causati anche da altri fattori.

Cerchiamo di capire quali sono bene le cause. L’apparato cardiocircolatorio e quello respiratorio sono sotto stress durante questo periodo. Questi cambiamenti influiscono in modo presente raggiungendo dei valori che possono essere anche molto bassi, solitamente tra le 24 e le 26 settimane.

Sarebbe ottimo aumentare il fabbisogno di ferro, anche perché una sua carenza può causare anemia. Le vertigini possono essere influenzata proprio da questo. Tra i sintomi più comuni troviamo mal di testa, colorito pallido, affaticamento e spossatezza. In questo caso sarà direttamente il vostro medico a chiedervi degli esami del sangue approfonditi per capire cosa succede.

Ma cosa possiamo fare se abbiamo dei giramenti di testa? Come prima cosa, ovviamente il riposo che però deve essere associato ad una corretta e varia alimentazione. Si consigliamo pasti piccoli ma frequenti. In questo modo eviteremo anche l’ipoglicemia, ovvero quando è troppo bassa, che può portare a dei giramenti di testa.

Ricordiamoci di bere tanta acqua limitando però le bevande che hanno caffeina all’interno o che sono zuccherate. Cerchiamo di evitare anche posti troppo caldi e affollati. E’ importante sapere che anche la nostra postura influenza la pressione. Nelle ultime settimane la compressione dei grandi vasi è influenzata dall’utero che cresce sempre di più.

Per prevenire le vertigini, quindi assumiamo posizioni semi-sedute mettendo dei cuscini dietro la schiena, oppure sdraiandoci su di un fianco evitando la posizione a pancia in su.