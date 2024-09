Se anche tu li preferisci ai ‘classici’ devi assolutamente sapere questo sui pannolini lavabili

Pannolini lavabili una scelta green che piace sempre di più: ecco i motivi per cui li stanno scegliendo in tanti.

Sempre più mamme optano per i pannolini lavabili, una scelta sicuramente green che può avere risvolti più o meno positivi su salute e benessere del neonato.

Se da un lato tante mamme continuano a preferire i pannolini usa e getta perché pratici e comodi, dall’altro lato si stanno facendo largo anche quelli lavabili. Sono ormai tante mamme a preferirli per una serie di motivi.

Se anche tu fai parte di questa schiera devi sapere assolutamente queste informazioni sui pannolini lavabili potrebbero tornarti utile per scegliere quelli che fanno al caso tuo.

Pannolini lavabili se li preferisci ecco cosa devi sapere

Sono ormai tante le mamme che scelgono per i propri figli i pannolini lavabili. Rispetto a quelli classici usa e getta sono sicuramente più green ed ecosostenibili, visto che non vanno ad inquinare l’ambiente una volta utilizzati. Per non parlare del gran risparmio che si può ottenere optando per questo genere di scelta. Se pensiamo che nei primi 3 anni di vita di un bambino si consumano circa 4500 pannolini per un costo di 1100 euro. Con i lavabili si risparmiano un bel po’ di soldi, visto che la cifra si aggira sui 250 euro, a seconda poi dei modelli scelti.

Ma come sono fatti questi pannolini lavabili? In genere sono di cotone o pile, hanno poi una chiusura a strappo, ma la forma è quella degli usa e getta. Inoltre sono rivestiti da una mutandina di microfibra realizzata con poliestere e poliuretano che garantisce l’impermeabilità. Tra il sederino del bimbo e il pannolino inoltre viene inserito un velo protettivo che poi è utile per asportare le feci e si può gettare nel wc perché composto al 100% da fibre naturali.

Altra nota positiva di questi pannolini è che causano meno irritazioni, stando alle opinioni di molte mamme che li hanno provati sui loro neonati. Infatti, sono traspiranti perché realizzati con fibre naturali. In questo modo si prevengono irritazioni e allergie. Inoltre, visto che non hanno materiali chimici vanno cambiati più di frequente e questo assicura più igiene.

Infine, altre mamme ritengono che con il pannolino lavabile sia più facile passare al vasino perché la sensazione di umido è maggiore, non essendo realizzati con materiali chimici, che riescono a mantenere il sederino sempre asciutto. Questo porta dunque il bambino a volersi liberare prima del pannolino.