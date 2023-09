Pannolini lavabili si o no? Cosa sapere per poter scegliere senza commettere errori

Pannolini lavabili sono davvero così convenienti? Dovresti subito provarli per capire subito l’incredibile differenza: ecco cosa sapere.

In un periodo come quello che ormai stiamo vivendo da un paio di anni a questa parte, dove gli aumenti dei beni di prima necessità hanno raggiunto dei prezzi vertiginosi, non potevano di certo non subire variazioni nei prezzi anche tutto ciò che riguarda la cura e il benessere dei più piccini.

Tutto a subito un netto rincaro, dai semplici giochi, al latte in polvere o liquido, fino ad arrivare agli immancabili pannolini, indispensabili per i primi di anni di vita. Se prima un pacco costava sui 3 euro, adesso il prezzo più basso che si trova in giro è al di sopra dei 4 euro, costringendo molto spesso i neo-genitori o a fare enormi sacrifici o ad orientarsi su prodotti non proprio di qualità.

Pro e contro dei pannolini lavabili: una scelta che si prende cura dell’ambiente e delle tasche

I pannolini almeno fino i 3 anni non possono di certo mancare in casa, fin quando il piccolo non sarà pronto per lo spannolinamento, questi sono l’unico sistema necessario per contenere cacca e pipì. Ovviamente tutto questo ha un costo anche abbastanza rilevante, basti pensare a quanto costa oggi un singolo pacco e calcolando quanti ne verranno usati in un solo giorno, la spesa è davvero impressionante. Ecco perché esiste un’idea green ed economica che permetterà di risparmiare un bel po’: i pannolini lavabili.

Sicuramente non tutti impazziscono nel sentire la parola pannolini lavabili, soprattutto se immaginano di doverli lavare dopo che il piccolo ha fatto i suoi bisogni, eppure se si riesce a superare questo pregiudizio si otterranno solo benefici, eccone alcuni:

Non ci saranno irritazioni da pannolini e culetti rossi : essendo fatti in cotone o in pile ed essendo altamente traspirabili, la pelle resta sempre asciutta e non avrà alcun tipo d’irritazione o rossore;

: essendo fatti in cotone o in pile ed essendo altamente traspirabili, la pelle resta sempre asciutta e non avrà alcun tipo d’irritazione o rossore; Rispettano l’ambiente : non dovranno essere gettati ad ogni cambio e di conseguenza si farà meno spazzatura;

: non dovranno essere gettati ad ogni cambio e di conseguenza si farà meno spazzatura; Risparmio : un solo pannolino lavabile può costare anche 3-4 euro ma dura per sempre, invece un solo pacco di pannolini può arrivare a costare anche oltre i 5 euro;

: un solo pannolino lavabile può costare anche 3-4 euro ma dura per sempre, invece un solo pacco di pannolini può arrivare a costare anche oltre i 5 euro; Sono regolabili: li acquisti ora e accompagnano il piccolo man mano che cresce.

Quindi, sulla base di quello che abbiamo appena detto, non c’è nulla di meglio che passare subito ai pannolini lavabili. Una scelta che si prenderà cura di te, del tuo bambino, delle tue tasche, ma soprattutto dell’ambiente.