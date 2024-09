Mediaset nuova decisione clamorosa: la serie non trova più spazio, addio definitivo

È arrivata dai vertici Mediaset una nuova decisione clamorosa per quanto riguarda una serie TV molto amata che non avrà più spazio: l’addio è definitivo.

I piani alti dell’azienda di Cologno Monzese stanno apportando dei cambiamenti per quanto riguarda la programmazione dei palinsesti di Canale 5. Con la fine della pausa estivo e l’arrivo della nuova stagione televisiva ci sono state già diverse novità e ora pare che una delle serie televisive potrebbe essere cancellata definitivamente.

La programmazione estiva di Mediaset ha visto i vertici decidere di mandare in onda diverse serie televisive con puntate inedite, così da intrattenere il pubblico e tenere vivo un palinsesto che nei mesi più caldi tende sempre a passare in secondo piano. Tuttavia, con l’arrivo della nuova stagione tv, i dirigenti del Biscione starebbero pensando di mettere da parte Segreti di Famiglia, la serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 nelle settimane estive.

Segreti di Famiglia cancellata da Mediaset? Le ultime novità

La programmazione di Canale 5 ha visto esplodere le serie televisive turche, soprattutto dopo il grande successo portato a segno da Terra Amara. Dei risultati che hanno spinto i vertici dell’azienda a puntare su queste soap anche per la domenica sera della rete ammiraglia. Le cose però sono cambiate nell’ultimo periodo, tanto da far decidere di cambiare strategia.

In casa Mediaset si sta valutando l’idea di non puntare su ulteriore serie turche per il prime time della domenica e di limitare quelle che già stanno andando in onda. Come i fan sanno bene, Segreti di Famiglia era stata sospesa dopo il ritorno de La rosa della vendetta, con la promessa di rivederla in onda a novembre.

Ma i risultati poco soddisfacenti de La rosa della vendetta in termini di auditel hanno fatto rivedere i piani dei dirigenti del Biscione. Proprio in questo scenario, Segreti di Famiglia rischia di slittare all’estate 2025, con le nuove puntate che potrebbero non essere più trasmesse da novembre 2024. Questo soprattutto per correre ai ripari in vista dell’inizio delle fiction su Rai 1, che molto spesso attirano il pubblico televisivo.

Mentre Segreti di Famiglia è in forte dubbio, non si può dire la stessa cosa delle serie tv turche che vengono trasmesse nel daytime di Canale 5, visto che sia Endless Love che My home my destiny stanno ottenendo bei risultati in termini auditel, regalando grandi soddisfazioni ai vertici del Biscione.