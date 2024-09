Primo bagnetto neonato, non commettere questo errore: può essere davvero pericoloso

In moltissimi compiono questo errore con il bagnetto del neonato: quali sono i rischi e perché sarebbe meglio evitare.

Diventare mamma è un’emozione che solo chi l’ha provata può spiegare. D’altra parte, mettere al mondo una nuova vita, accudirla e fare in modo che nulla le accada, è qualcosa di incredibile ma, al tempo stesso, tanto difficile. Soprattutto quando si allarga la propria famiglia per la prima volta, è più che normale avere preoccupazioni e paura e, soprattutto, compiere qualche piccolo errore.

Per quanto sia gratificante e emozionante, svolgere il mestiere di mamma non è assolutamente facile. Soprattutto se si è alla prime armi, c’è la possibilità che si compiano errori – anche, a volte, piuttosto gravi – che possono andare a mettere a rischio la salute del neonato. Tra i tanti, ce n’è uno piuttosto comune che riguarda un’azione molto innocua: il bagnetto del neonato.

Tantissimi genitori, infatti, hanno l’abitudine di compiere un ‘particolare’ gesto durante questo momento senza sapere che, in realtà, stanno facendo un errore piuttosto importante, che deve essere assolutamente evitato.

Cosa bisogna evitare quando si fa il bagnetto al neonato

Per tantissime persone, il bagnetto al neonato può rappresentare un ‘semplice’ momento di igiene. In realtà, moltissimi esperti non lo considerano affatto come tale. Certo, ovviamente è importante per rinfrescarlo ed eliminare tutto il sudore in eccesso, ma per molti pediatri non è solo questo. Secondo alcuni, infatti, sia il momento del bagnetto che quello dell’asciugatura sono delle occasioni perfette per fare aumentare ancora di più il rapporto tra il piccolo e i suoi genitori e, soprattutto tra il bebè e la mamma.

Nonostante, però, il bagnetto sia una pratica facile da svolgere, c’è un errore che tutti commettono – seppure inconsapevolmente – che secondo molti esperti sarebbe assolutamente da evitare: l’utilizzo del talco. In tanti, infatti, hanno l’abitudine di metterne una piccola quantità sulla pelle del bambino per ammorbidirla e renderla ancora più profumata, eppure sarebbe preferibile non compiere un gesto del genere.

Seppure sembri essere un gesto innocuo, riempire la pelle del neonato di talco subito dopo il bagnetto non è affatto una buona idea. Secondo alcuni esperti, infatti, si tratterebbe di un gesto davvero pericoloso, soprattutto se il piccolo inala la polvere. Inoltre, altro aspetto negativo che non deve essere assolutamente preso sottogamba: il talco può fortemente ostruire i pori della pelle, provocando infiammazioni ed irritazioni.