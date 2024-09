Vene varicose dopo il parto, non allarmarti: perché compaiono e cosa fare per eliminarle

Le vene varicose dopo il parte sono una condizione comune in molte donne, ma non bisogna allarmarsi: ecco che cosa fare e perché compaiono.

Durante i nove mesi di gravidanza, il corpo cambia tantissimo e dopo il parto è normale vedere il proprio fisico in modo diverso, con tante piccole imperfezioni che prima non c’erano. Il consiglio principale è quello di dare tempo al corpo di riposare dopo lo sforzo fatto in gravidanza e pensare che c’è tempo per rimettersi in forma.

Tra le condizioni più comuni del post gravidanza ci sono le vene varicose che spuntano prima o dopo il parto, quella condizione che non permette al sangue di fluire in modo corretto. Queste possono scomparire in modo spontaneo qualche giorno dopo la nascita del bambino, ma in altri casi potrebbe essere necessario apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita, usare dei prodotti specifici oppure rivolgersi a uno specialista.

I rimedi per le vene varicose dopo il parto: ecco quali sono

Non tutti sanno che il rischio di sviluppare le vene varicose in gravidanza è più alto a causa di diversi fattori fisiologici. Una delle cause in questione è l’aumento del volume di sangue durante tutto il periodo, ma influisce anche il peso dell’utero che aumento sempre di più ed esercita di conseguenza una pressione sulle vene pelviche e sulla vena cava inferiore.

Bisogna aggiungere che durante i nove mesi di gravidanza, i livelli di progesterone crescono. Proprio perché questo ormone ha l’effetto rilassante sulle pareti dei vasi sanguigni, li rende molto più suscettibili alla dilatazione. È importante sottolineare che su questa condizione influisce anche una predisposizione genetica, la quale è determinante in diversi casi.

In ogni caso, i rimedi in gravidanza per tenere a bada questa condizione così fastidiosa e antiestetica sono fare esercizio fisico regolare, scegliendo attività come camminare, yoga prenatale o nuoto. È necessario sollevare le gambe ogni volta che se ne ha la possibilità. Ricordarsi di indossare le calce a compressione che aiutano a prevenire le vene varicose. È bene anche evitare di stare troppo in piedi o seduti, così come non mettere troppi chili e quindi controllare il peso.

È importante conoscere anche quali sono i rimedi post parto per contrastare le vene varicose. In questo caso i consigli sono bere molta acqua, così da eliminare i liquidi in eccesso dal corpo; seguire una dieta equilibrata, favorendo il consumo di frutta e verdura; fare piccoli esercizi per le gambe, così da migliorare la circolazione.

È importante indossare calze compressive anche dopo il parto; mentre ci si riposa è importante mantenere le gambe sollevate. Nel caso in cui la condizione non dovesse migliorare, si suggerisce di rivolgersi a uno specialista, così da risolvere il problema in tempi brevi e non procrastinare.