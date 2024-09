Ci ho provato ed è andata benissimo: puoi lavare anche questo in lavastoviglie. Poi mi ringrazierai

La lavastoviglie non serve solo per lavare posate, piatti e bicchieri ma ha degli usi alternativi: scoprili tutti.

La lavastoviglie è un elettrodomestico irrinunciabile per facilitare le faccende domestiche. Fino ad ora hai pensato che qui si potessero lavare solo posate, piatti e bicchieri ma questo è solo un uso limitato della lavastoviglie.

Infatti questo elettrodomestico ha un potenziale assai maggiore dato che può essere usato anche per lavare tante altre cose e per usi del tutto alternativi, che non avresti mai immaginato.

Gli usi alternativi della lavastoviglie e tutto ciò che puoi lavare qui dentro oltre a posate, piatti e bicchieri

Fino ad ora hai usato la lavastoviglie in modo “basic” ma in realtà puoi usare questo elettrodomestico addirittura per cucinare. Infatti con la lavastoviglie si possono effettuare diversi tipi di cottura, specialmente quelle a bassa temperatura, senza dover acquistare ulteriori strumenti o simili.

Per cucinare con la lavastoviglie, però, è bene fare attenzione a non far entrare in contatto diretto il cibo con acqua e sapone. Meglio utilizzare, quindi, barattoli in vetro chiusi ermeticamente o sacchetti per il sottovuoto adatti alla cottura.

Oltre a lavare le stoviglie, nell’elettrodomestico potrai anche pulire e detergere:

spazzole e pettini : la cosa importante da fare prima di inserire questi oggetti nell’elettrodomestico è eliminare tutti i residui

: la cosa importante da fare prima di inserire questi oggetti nell’elettrodomestico è eliminare tutti i residui scarpe : di solito le lavavi in lavatrice ma puoi metterle in lavastoviglie effettuando un lavaggio breve e delicato. Prediligi scarpe in tela e stivali in gomma, evitando quelle in pelle

: di solito le lavavi in lavatrice ma puoi metterle in lavastoviglie effettuando un lavaggio breve e delicato. Prediligi scarpe in tela e stivali in gomma, evitando quelle in pelle giocattoli dei bambini : meglio evitare quelli troppo piccoli che potrebbero rompersi mentre si possono lavare in lavastoviglie tutti gli accessori in plastica dura e i peluche

: meglio evitare quelli troppo piccoli che potrebbero rompersi mentre si possono lavare in lavastoviglie tutti gli accessori in plastica dura e i peluche scope e accessori per le faccende domestiche : diventeranno immediatamente come nuovi

: diventeranno immediatamente come nuovi utensili e attrezzi da lavoro : puoi mettere nella lavastoviglie anche cacciaviti, martelli, pennelli e chi più ne ha più ne metta. Il risultato sarà davvero sorprendente

: puoi mettere nella lavastoviglie anche cacciaviti, martelli, pennelli e chi più ne ha più ne metta. Il risultato sarà davvero sorprendente plafoniere: per pulire la casa in modo profondo, non si può non trascurare il lavaggio delle plafoniere che nel tempo accumulano sporco e polvere. Per lavarle in lavastoviglie basterà solo sganciarle dal soffitto e inserirle nella lavapiatti procedendo al normale lavaggio. Il risultato sarà un lampadario pulito e molto più luminoso.

Se fino ad oggi ti eri limitata a lavare nella lavastoviglie solo le stoviglie, sappi che questo elettrodomestico permette di fare molto di più, agevolandoti nel lavaggio e nella pulizia di tanti altri oggetti. Ricorda però di evitare di metterci questi oggetti.