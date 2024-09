Colore e allegria dentro e fuori casa: 10 piante che danno il meglio in autunno

Quali piante mettere in casa in autunno? Ecco le 10 perfette per la stagione autunnale: colorano e regalano un’atmosfera allegra.

Non è vero che le piante sono al massimo del loro splendore soltanto nelle stagioni calde. Ci sono quelle che invece danno il meglio in autunno ed è bene conoscere quali sono per poterle mettere in casa o sul balcone.

Vengono chiamate piante autunnali proprio perché in questa stagione sono particolarmente rigogliose grazie alle condizioni climatiche più adatte alla loro crescita e eventuale fioritura. Senza l’eccessivo caldo afoso estivo e nemmeno le rigide temperature invernali queste piante possono essere al top e abbellire gli angoli della casa o costituire un meraviglioso giardino al chiuso sul terrazzo.

Con i loro colori vivacizzano l’atmosfera e donano allegria e bellezza all’ambiente in cui vengono poste. Prendendo le nuances tipiche del foliage autunnale rivestono di calore il luogo in cui sono collocate. Scopriamo quali sono le 10 piante perfette per l’autunno.

Le 10 piante autunnali da mettere in casa o in balcone nella stagione di mezzo

La colorazione delle foglie e dei fiori di queste piante autunnali non è vivida come le fioriture primaverili e estive, ma racchiude tutta la bellezza delle tonalità tipiche di questa stagione di mezzo che ci dirotta verso il più freddo clima invernale.

Colori caldi e attenuati, quelli dei paesaggi tipici del periodo possono rivestire una stanza o un balcone, meglio se riparato e chiuso. Con la sua iconica forma a cuore il ciclamino è una pianta che in autunno cresce meravigliosamente. È perfetta per l’esterno, resiste bene alle temperature che si raffreddano e anzi teme quelle calde. Necessita di un terreno umido e ben drenato, con una luce diretta.

Ottima con il clima fresco è anche la viola del pensiero: ha bisogno di luce e va messa fuori perché teme il caldo. Si manterrà fiorita fino alla primavera successiva. A forma di stella, i fiori dell’aster hanno una particolare disposizione di petali. In colori come il viola, l’arancione, il giallo e il rosa è una pianta autunnale che sta bene sia all’esterno che all’interno. C’è poi il crisantemo, conosciuto come fiore dei morti. Nella vasta varietà di colori in cui si trova abbellisce e resiste sul balcone senza grandi cure.

L’ortensia è presente anche in autunno con le sue meravigliose nuances e sebbene la fioritura è primaverile ed estiva va piantata in ottobre. Classico fiore autunnale è la dalia: si può trovare bianca, gialla, fucsia, rossa, arancio e viola. Va coltivata in vaso e tenuta sia dentro che fuori. Dal Giappone viene la skimmia, con fiori dalla forma ovale, resistente, ha bisogno di ombra e un’irrigazione regolare senza ristagni.

Molto simile al giglio, ma autunnale, c’è la altroemeria, che può raggiungere 1,50 m di altezza e deve stare lontano da correnti d’aria. In questo elenco non si può dimenticare l’erica, che assolve anche la funzione di tener lontane le zanzare ancora circolanti in questa stagione. Infine il cavolo ornamentale, che non si mangia, ma resiste alle escursioni termiche ed è molto decorativo.