Lingua bianca nei neonati: quali sono le differenze tra mughetto e residui di latte

Osservate la lingua del vostro neonato e notate che è di colore bianco. Come distinguere tra mughetto e residui di latte?

Il bambino ha la lingua biancastra? I motivi possono essere due, sono rimasti dei residui di latte in bocca oppure ha un’infezione della bocca nota con il nome “mughetto”. Come capire qual è la causa del colore diverso dal solito rosa?

I neogenitori innamorati del loro bambino amano osservarlo con attenzione per capire quale meraviglia della natura hanno tra le braccia. I primi mesi sono quelli in cui a poco a poco si prende atto della nuova vita di cui bisogna prendersi cura costantemente. Soddisfare i bisogni del neonato può essere impegnativo ma basta uno sguardo di quella piccola creatura che dipende completamente da mamma e papà per scaldare il cuore e far dimenticare le notti insonni.

L’osservazione del bimbo spesso è legata anche alla paura che qualcosa non vada. Capita frequentemente che i neo genitori siano apprensivi e ogni minimo dettaglio li spinga a correre dal pediatra. Ecco che la spaventosa lingua bianca che ha fatto pensare al peggio nient’altro era che del latte rimasto in bocca al bimbo. Per evitare che ciò accada è bene capire come distinguere il latte dal mughetto, un’infezione molto frequente nella prima infanzia scatenata dalla Candida albicans, un fungo che prolifera quando le difese immunitarie sono ancora immature.

Mughetto o latte? Quali sono i sintomi dell’infezione della bocca

La lingua bianca se associata ad altri sintomi deve spingere il genitore a considerare l’idea che possa trattarsi di mughetto. La sintomatologia include piaghe in bocca simili a ricotta, macchie bianche all’interno delle guance, sulle gengive e sul palato oltre che sulla lingua, arrossamento delle mucose (anche sanguinanti) e screpolature agli angoli della bocca. Infine, altri sintomi del mughetto sono agitazione durante la poppata, irritabilità del bambino, eritema da pannolino e agitazione durante la poppata.

Il latte, invece, a differenza del mughetto si trova solamente sulla lingua e non nel cavo orale. Per avere la certezza che di questo si tratti basterà provare a pulire con delicatezza la patina bianca dalla lingua con un panno caldo e umido. Se la lingua torna rosa allora si trattava di latte. I residui, poi, si manifestano principalmente dopo la poppata e spariranno in poche ora quando la produzione di saliva aumenterà.

Il mughetto non scompare da solo, nemmeno dopo un’accurata pulizia. Anzi, tentando si rimuovere le macchie si potrebbero far sanguinare. Ma come si cura il mughetto? Se l’infezione dovesse persistere per svariati giorni il pediatra potrebbe prescrivere un antimicotico-orale che si applica nel cavo orare del neonato e sul seno della mamma se affetta anch’essa da candida.