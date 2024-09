Muffa in casa, non sottovalutarla: può comportare questi danni strutturali

La muffa è in grado di causare molteplici danni. Anche le strutture dell’abitazione possono essere danneggiate dalla sua presenza.

La muffa rappresenta un serio problema per le abitazioni. Purtroppo, a causa dell’umidità, della ventilazione insufficiente e delle infiltrazioni d’acqua, non è raro assistere alla sua crescita. All’inizio, potrebbe passare inosservata. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, continuerà a prosperare, fino a trasformarsi in un vero e proprio problema.

Ci sono persone che non danno abbastanza peso alla cosa. Credono non sia un fattore importante e rimandano gli interventi da eseguire. In realtà, le cose stanno in modo diverso. Oltre a rischi per la salute, ci possono essere anche dei seri danni strutturali. Ecco a cosa si può andare incontro.

La muffa non è solo un problema sanitario: i danni strutturali rappresentano un pericolo

Non è mai piacevole avere della muffa in casa. L’aspetto estetico non è il più importante. L’attenzione delle persone dovrebbe essere spostata verso la tutela della propria salute. Le spore di alcuni funghi, infatti, possono depositarsi nei polmoni e causare tosse, asma, allergie, difficoltà respiratorie e infezioni. I bambini e gli anziani sono le categorie più a rischio, ma anche gli adulti sono in pericolo.

La muffa, in verità, può causare danni anche dal punto di vista strutturale. Non si limita a intaccare le superfici. Con il passare del tempo, tende a diventare più aggressiva e a produrre conseguenze ancora più spiacevoli. È capace di alterare i materiali usati nei lavori, di intaccare l’intonaco, di far cadere le mattonelle e di scollare rivestimenti di vario tipo. Nei casi più estremi, la stessa stabilità dell’edificio potrebbe essere messa in pericolo. Ciò accade soprattutto quando sono stati commessi degli errori durante la costruzione.

È importante affrontare il problema sul nascere. In commercio, ci sono dei prodotti per tenerla sotto controllo. Il consiglio principale, però, è quello di individuare la causa scatenante e di agire di conseguenza. Solo in questo modo sarà possibile liberarsene veramente. Durante le operazioni di pulizia, inoltre, è necessario utilizzare guanti e mascherina. Questo proteggerà il naso e la bocca dall’attacco delle spore.

Ci sono delle ditte specializzate che si occupano proprio di valutare situazioni di questo tipo e di organizzare i successivi interventi. Il loro contributo è essenziale per avere una risposta definitiva e per scegliere la strada corretta da seguire. Il fai-da-te potrebbe provocare altri danni, sia alle strutture che alle persone che ci abitano.