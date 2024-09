Tutti i cibi che è meglio evitare di mangiare in gravidanza: l’elenco completo

Le donne incinte devono fare attenzione ai cibi che assumono. Non tutti gli alimenti, infatti, sono sicuri per il feto.

L’alimentazione, durante il periodo della gravidanza, è determinante. Ci sono dei cibi che, per via delle loro caratteristiche, non possono essere consumati. Secondo gli esperti, infatti, potrebbero mettere a rischio la salute del nascituro. Non è consigliabile fare delle eccezioni o abbassare la guardia.

È meglio rifiutare un invito a cena piuttosto che correre dei pericoli. La lista non è eccessivamente lunga. Sarà sufficiente adottare qualche piccola precauzione. Con il passare delle settimane, tali abitudini entreranno a far parte della routine.

Questi cibi sono vietati: ecco cosa non si può mangiare in gravidanza

È difficile rinunciare ai piaceri del cibo. Le donne in dolce attesa, tuttavia, devono fare un piccolo sforzo. La gravidanza rappresenta un momento bellissimo, ma delicato. Lo sviluppo del feto, infatti, può essere influenzato da tanti fattori. L’alimentazione è uno di questi.

Gli specialisti, dopo la prima visita, saranno in grado di fornire tutte le indicazioni del caso. Si consiglia di chiedere un consulto subito dopo la scoperta della gravidanza. Così, sarà possibile iniziare a seguire le giuste norme.

Ecco quali sono i cibi da escludere:

Latte crudo e latticini non pastorizzati: il rischio è quello di contrarre infezioni pericolose per la salute della mamma e del bambino. È preferibile optare solo per prodotti che hanno subito il trattamento adeguato Uova crude: il rischio legato alla salmonella è alto. Questo vale anche per le uova crude usate nei dolci e nelle salse, come il tiramisù e la maionese. Per questo motivo, bisogna sempre fare domande sul contenuto dei piatti Carne cruda: la cottura consente di eliminare i batteri presenti nel cibo. in caso contrario, si potrebbe entrare in contatto con qualche batterio pericoloso Cibi già pronti: alcuni di essi potrebbero essere contaminati dalla listeria Pesce spada: i livelli di mercurio al suo interno possono essere elevati e causare dei danni al sistema nervoso del feto. Per questo motivo, sarebbe preferibile evitarlo Noccioline: i medici le sconsigliano sia in gravidanza che durante l’allattamento perché sono un cibo molto allergizzante Bevande alcoliche: il bambino potrebbe sviluppare una condizione chiamata sindrome feto-alcolica, in grado di avere gravissime conseguenze per tutta la sua vita Prosciutto crudo e salame: comportano il rischio di contrarre la toxoplasmosi Verdure non lavate: prima di essere consumate, devono essere lavate in modo adeguato

Molte donne hanno dei dubbi sul sushi. In realtà, secondo gli esperti, il pesce crudo si può mangiare. L’importante è che sia abbattuto bene e che i locali scelti seguano tutte le norme per una corretta igiene. In caso contrario, si rischia di andare incontro a parassitosi o ad altre complicanze. Di conseguenza, prima di concedere la propria fiducia, è importante raccogliere tutte le informazioni necessarie.