Buoni fruttiferi Poste: guadagni questo investendo 5.000€ per tanti anni

Buoni fruttiferi Poste, i guadagni che si possono fare con un investimento a lungo termine. Vediamo nel dettaglio.

Poste italiane rappresenta uno dei riferimenti per le famiglie che intendono risparmiare e investire i propri capitali. L’azienda ha ormai diversificato le sue proposte alla clientela al di là dell’attività tradizionale di corrispondenza e raccolta del piccolo risparmio. I nuovi comparti dalle assicurazioni alla previdenza, dalla telefonia all’energia si affiancano ai settori dei finanziamenti, degli investimenti, dei servizi al cittadino.

Se dunque tutti i comparti di intervento sono aggiornati e al passo con la competizione, non sono venute meno le garanzie offerte dallo Stato sui prodotti di Poste italiane, in particolare su quelli finanziari. Questo aspetto, unito alla diffusione degli uffici postali sul territorio, fa della partecipata di Cassa Depositi e Prestiti e del MEF uno dei principali competitor nel mercato finanziario, nel risparmio, negli investimenti.

Buoni fruttiferi Poste, un prodotto che garantisce guadagni considerevoli

I prodotti finanziari offerti da Poste italiane alla clientela sono diversi e rispondono a profili ed esigenze diverse. Questo permette una scelta ponderata e precisa per chi voglia investire in maniera sicura e redditizia, con basso rischio e volatilità contenuta assente.

Si tratta di un prodotto garantito dallo Stato con un rendimento sicuro e senza costi di sottoscrizione. Inoltre in caso di rimborso anticipato rispetto alla scadenza, non sono previsti costi ulteriori, salvo gli neri fiscali previsti dalla norma. I Buoni fruttiferi godono poi di una tassazione agevolata. Tutti questi elementi spiegano il loro gradimento tra i risparmiatori che intendono fare investimenti sicuri nel corso del tempo.

I prodotti acquistabili sono diversi e offrono rendimenti diversi con tempi di scadenza diversi. In altre parole i rendimenti effettivi annui lordi crescono alla fine di ciascun periodo di possesso. Per esempio il rendimento del Buono 3X2 è dell’1,25% al termine del terzo anno, mentre è del 2,25% al termine del sesto. In genere i Buoni con scadenza a lungo termine hanno i rendimenti fissi e crescenti. Questo rende sicuri i guadagni a chi vuole investire nel lungo periodo.

Prendiamo un Buono 3X4, con durata massima di 12 anni, il tasso iniziale è dell’1,25%, mentre alla scadenza dei 12 anni è del 2,50%, con interessi che maturano ogni triennio. Con un investimento iniziale di 5.000 euro alla scadenza si avrà un valore di rimborso di 6.508,88 euro.

Vediamo un Buono ordinario, con un rendimento dello 0,50% al termine del primo anno e del 2,75% al termine del ventesimo anno (durata massima del Buono). Con un investimento iniziale di 5.000 euro alla scadenza si avrà un valore di rimborso di 8.155,89 euro.

Come si vede i guadagni non sono trascurabili, ma per avere il massimo rendimento occorre pazientare fino alla scadenza. Quindi si tratta di investimenti sicuri, ma adatti a chi non ha esigenze immediate o prossime da soddisfare. Ricordando comunque che il rimborso è sempre possibile, anche prima della scadenza naturale del prodotto.