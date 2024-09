Da quando faccio questo appena entro al supermercato lo scontrino si è dimezzato: davvero geniale

Ecco finalmente svelato il metodo infallibile per avere uno scontrino dimezzato ogni volta che si va a fare la spesa: trucco geniale.

Nell’ultimo periodo il carrello della spesa è diventato sempre più caro. A causa dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi di alcuni generi alimentari in particolare, moltissime famiglie hanno dovuto rinunciare ad acquistare non solo ‘prodotti di lusso’ quali merendine bibite e bevande alcolici, ma anche prodotti di prima necessità come la carne e il pesce.

Inoltre, per cercare di dimezzare il valore dello scontrino, sempre più persone hanno cominciato ad adottare una serie di semplici, ma efficaci stratagemmi. Per esempio c’è chi preferisce fare la spesa al discount oppure chi sfrutta coupon, promozioni e offerte non appena ne ha l’occasione.

Io personalmente ho cominciato ad adottare questo trucchetto: da quando lo faccio ho iniziato a risparmiare tantissimo!

Lo faccio appena entro al supermercato: con questo trucco geniale lo scontrino si è dimezzato

Per cercare di risparmiare sulla spesa, non è sufficiente rinunciare ad alcuni prodotti o acquistare solo articoli in sconto. Esistono infatti anche degli altri trucchetti che possono venire in nostro soccorso per dimezzare lo scontrino finale. Prima però di svelarti qual è il mio segreto, è bene sapere che i supermercati usano degli astuti stratagemmi per indurci a spendere di più.

Per esempio, mettono gli articoli più cari al centro degli scaffali così che attirino più facilmente la nostra attenzione, utilizzano carrelli più grandi in modo da farci sembrare di aver preso poco, mettono i dolci e i giocattoli ad altezza bambino affinché i più piccoli possano chiedere ai loro genitori di acquistarli e così via.

Fra questi trucchetti c’è anche un altro sistema pensato apposta per svuotare le nostre tasche: la scelta della musica. Di sicuro avrai notato anche tu che in tutti i supermercati di sottofondo è possibile sentire una melodia in genere soft e rilassante. Questo meccanismo fa sì che i clienti siano più tranquilli ed invogliati ad effettuare i propri acquisti. Se al contrario ci fosse una musica troppo alta o sgradevole, le persone vorrebbero andarsene subito, comprando giusto il necessario. Alcuni studi hanno dimostrato che anche la musica ritmata incentiva all’acquisto, perché spinge la gente a prendere una maggiore quantità di articoli.

Perciò, quando io entro al supermercato cerco di non ascoltare per nessun motivo la musica di sottofondo. Da quando mi comporto così, lo scontrino si è letteralmente dimezzato! Non ci credi? Prova tu stesso. Porta con te dei tappi per le orecchie ed il gioco è fatto!