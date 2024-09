Ci sono almeno tre cose con più germi e batteri rispetto al WC in casa tua e le tocchi ogni giorno

Se pensi che il WC sia la cosa più sporca in casa tua, ti sbagli di grosso: ce ne sono tre che lo sono di più e che tocchi ogni giorno.

Nell’immaginario collettivo la cosa più sporca della casa è il WC, dove si fanno i propri bisogni ogni giorno. Per questo si tende a pulirlo (e a pulire e igienizzare in genere tutta la stanza del bagno) con grande attenzione, usando i prodotti più adatti per eliminare germi e batteri.

In realtà ti stai sbagliando: non è il WC la cosa più sporca che c’è in casa tua. Ci sono almeno tre cose su cui si accumulano più germi e batteri e che purtroppo sottovaluti. Le tocchi ogni giorno e dovresti quindi fare attenzione prima di usarle.

Le tre cose con più germi e batteri rispetto al WC

Alcuni oggetti che usi molto spesso sono in realtà un covo di germi e batteri ma tu non lo sai e continui ad usarli senza fare attenzione ai possibili rischi che corri.

Infatti sono le cose che tocchi di più e che non pulisci con frequenza, quelle che effettivamente sono le più sporche. Detto questo, ti sarà subito balenato alla mente cosa utilizzi ogni giorno molto spesso. Ebbene, proprio queste tre cose sono quelle che accumulano più germi e batteri del WC e sono:

lavandino : non avresti mai pensato che il posto adibito alla pulizia e all'igiene di piatti, bicchieri e posate, potesse contenere più germi e batteri del WC. In realtà proprio il lavandino può contaminarsi di tanti batteri fra cui la Salmonella e l'Escherichia coli. Questo è dovuto al fatto che molte persone lo usano per lavare il cibo

: non avresti mai pensato che il posto adibito alla pulizia e all’igiene di piatti, bicchieri e posate, potesse contenere più germi e batteri del WC. In realtà proprio il lavandino può contaminarsi di tanti batteri fra cui la Salmonella e l’Escherichia coli. Questo è dovuto al fatto che molte persone lo usano per lavare il cibo borse della spesa riutilizzabili: sono una scelta ecologica e saggia per evitare i sacchetti di plastica. Si possono riutilizzare tante volte e le porti in borsa, così da averle a tua disposizione quando fai la spesa, senza fra l’altro dover sostenere un costo in più per il sacchetto. Se non le lavi regolarmente, però, ti stai esponendo a tutti i germi e batteri che attirano dentro e su di loro.

Il consiglio è dunque quello di igienizzare il cellulare ogni sera prima di coricarsi usando prodotti specifici. Poi, pulire il lavandino dopo aver lavato frutta e verdura o altri cibi (e prima di lavare le stoviglie qui).

Stessa cosa per le borse della spesa riutilizzabili. Di solito sono realizzate in materiali lavabili in lavatrice quindi è consigliabile lavarle con una certa frequenza (una o due volte a settimana almeno).