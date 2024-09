Cosa fare subito se il bambino si ustiona prima di portarlo in ospedale

Qualche indicazione da seguire in caso di ustione di un bambino, come intervenire prima di andare al pronto soccorso.

Purtroppo in casa, nonostante l’attenzione dei familiari, i pericoli per un bambino non mancano. Trai rischi maggiori certamente le ustioni e non a caso la prima di incidenti tra i bambini in Italia ci sono i liquidi bollenti: il piatto di minestra, l’acqua bollente della pasta, il caffè, l’olio nella padella. Altrettanto pericolose sono le fiamme vive provocate dai fornelli o le sostanze contenute in alcuni prodotti di pulizie della casa che possono contenere elementi urticanti o corrosivi.

Le ustioni possono essere provocate anche dal passaggio di energia elettrica nel corpo per un apresa non protetta o semplicemente per lo sfregamento della pelle contro una superficie ruvida. Ma cosa fare a casa prima di andare in pronto soccorso ospedaliero? Di seguito qualche semplice indicazione in caso di incidente.

Bambino ustionato, cosa fare a casa immediatamente

In caso di incidente che provochi un danno al bambino occorre mantenere la calma il più possibile per intervenire nel migliore dei modi. Prima cosa da fare è valutare l’entità del danno, anche in relazione all’età del ferito. Un bambino con età inferiore a due anni è particolarmente esposto a pericoli di disidratazione e squilibrio dei sali minerali provocati dall’ustione.

Quindi in un caso del genere è consigliabile un intervento medico per prevenire infezioni e complicazioni. Anche per un bambino più grande diventa necessario l’intervento medico se l’ustione ricopre più del 4-5% della superficie del corpo (per capire il palmo della mano è circa l’1% della superficie corporea).

Si parla in queste situazioni di ustioni di primo e secondo grado (nel primo con arrossamenti e dolore, nel secondo con la formazione delle tipiche vesciche piene di liquido), che non devono essere sottovalutate, soprattutto se molto estese e in relazione all’età del piccolo. Quindi anche con ustioni del genere può essere necessario l’intervento medico.

Ma cosa fare in casa prima di andare in ospedale o nell’attesa di autoambulanza con un medico a bordo? Prima cosa allontanare la causa dell’ustione e se i vestiti sono impregnati di liquido bollente, spogliare immediatamente il bambino. Poi raffreddare la parte ustionata con acqua fredda corrente per circa 20 minuti. Se la superficie corporea ferita è molto estesa non andare oltre i 5 minuti per evitare l’ipotermia.

Riparare il resto del corpo con una coperta ed evitare assolutamente l’applicazione di ghiaccio. Se possibile disinfettare la parte ferita con un prodotto antisettico non alcolico e non colorato. Non bucare le vescicole che si formano e non indurre il vomito, in caso di ingestione di prodotti caustici.