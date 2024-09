Il piccolo cerbiatto è in difficoltà, non riesce a tornare dalla mamma: quello che succede scalda il cuore – Video

Questo dolce video ha fatto il giro del web in poche ore, l’amore di una mamma non conosce specie: ecco cosa è successo a questi teneri cerbiatti.

La mamma è sempre la mamma. Non c’è detto più vero al mondo, anche quando la mamma in questione è un cerbiatto, un cane o un pesce. Sembrerà assurdo ma l’istinto materno non è esclusivo della specie umana o dei mammiferi. Ci sono alcuni pesci, per esempio, che nascondo i cuccioli in bocca così da proteggerli dalle insidie materne.

Le mamme sono portate a reagire prontamente alle situazioni di pericolo, per fare in modo di salvaguardare a ogni costo, dando anche talvolta la vita, la propria prole. Tuttavia, sopratutto nel regno animale, ci sono delle situazioni in cui una mamma è totalmente impotente, come nel video che nelle ultime ore a letteralmente invaso il web.

Molto spesso gli animali si trovano a dover fare i conti con i loro limiti fisici che li portano a non poter agire come vorrebbero o come sarebbe utile fare, per il semplice fatto che proprio, fisicamente, sono impossibilitati a farlo.

L’eroico salvataggio del cucciolo di cerbiatto

Quando ci si trova davanti ad animali selvatici in libertà sarebbe meglio evitare di interagire con loro, anche solo portando loro dell’acqua o del cibo rischieremo di creare problemi non solo al singolo ma all’intera specie. Tuttavia, ci sono delle situazioni in cui è impossibile restare fermi a guardare e dove l’intervento farà sicuramente meno danni dell’indifferenza.

È proprio il caso dell’episodio registrato nel video, vediamo infatti mamma cerbiatto alle prese con il suo piccolo in difficoltà. Il cucciolo, infatti, a causa delle zampe ancora corte non riusciva in nessun modo a saltare abbastanza in alto per poter superare l’aiuola di cemento in modo tale da ricongiungersi con la mamma. La cerbiatta dal canto suo, cercava in tutti i modi di far capire al cucciolo la giusta direzione, tuttavia non riusciva a tirarlo su insieme a lei. A rendere la situazione ancora più critica il passaggio di biciclette e auto sulla strada, sarebbe bastato poco al cucciolo per restare coinvolto in un tragico incidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Graf (@emmaveganforanimals)

Quando si incontra un cucciolo e la sua mamma in libertà sarebbe meglio non avvicinarli, i nostri gesti potrebbero infatti essere scambiati per una minaccia e rischieremmo di essere attaccati dall’animale. In questo, invece, un passante ha preso in braccio il cucciolo per restituirlo alla sua mamma. La cerbiatta ha compreso la situazione e si è ricongiunta con il piccolo, dopo aver lanciato quello che potremmo interpretare come uno sguardo eloquente con l’uomo che le ha restituito il cucciolo.