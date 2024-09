Dove andare con i bambini ad Halloween: le opzioni disponibili tra i vari parchi divertimento in Italia

Ci sono diverse opzioni da prendere in considerazione per portare i bambini a divertirsi ad Halloween. In Italia ci sono tanti parchi divertimento: ecco quali sono.

L’estate è ormai definitivamente archiviata e la prossima festività è quella di Ognissanti che si celebra il 1 novembre. Un giorno però anticipato dalla “notte delle streghe” che, soprattutto negli ultimi anni, affascina milioni di bambini in tutta Italia che non vedono l’ora di giocare per tutto il periodo.

La bella notizia è che Halloween non si festeggia solo il 31 ottobre, ma in tanti parchi divertimento tutto il mese di ottobre è dedicato alla notte più spaventosa dell’anno. Sono moltissime le strutture che offrono spettacoli a tema, allestimenti a base di zucche e ragnatele, attrazioni paurose e le classiche parate di mostri al tramonto. Numerosi sono quindi gli appuntamenti da non perdere.

I parchi divertimento per i bambini ad Halloween

Da prendere in considerazione è il parco divertimento di Leolandia che si trova in provincia di Bergamo, visto che la HalLEOwen dura dal 20 settembre al 3 novembre. Il 31 ottobre zombie, fantasmi, scheletri e vampiri si aggireranno anche nel parco divertimento di Gardaland di Castelnuovo del Garda (VR), un evento impossibile da perdere per ch ama Halloween.

Il parco a tema cinematografico Movieland, in provincia di Verona, entrerà nel mood di Halloween dal 5 ottobre al 3 novembre, creando un’ambientazione a tema tutta da scoprire per grandi e piccini. Da non perdere nemmeno i weekend da brivido organizzati a Mirabilandia, il parco divertimento di Ravenna, da sabato 5 ottobre, vedrà spettacolo e attrazioni tutti da vedere. Anche Acquaworld, il parco acquatico nei pressi di Milano, festeggia Halloween a partire dal 4 ottobre e fino al 3 novembre, con scenografie suggestive.

Il più grande e verde parco divertimenti della Toscana Cavallino Matto di Castagneto Carducci a Marina di Castagneto Carducci si prepara a far vivere una festa a tema da non perdere nei giorni di 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre. Nell’ultimo fine settimana di ottobre e il ponte del 1° novembre al Parco di Pinocchio a Collodi va in scena l’imperdibile Carnevale Gotico.

Un mese da brivido anche per Cinecittà World, il parco del cinema di Roma, dove sarà possibile vivere esperienze da brivido per tutti i visitatori dal 5 ottobre al 3 novembre. Anche il più grande Parco divertimenti di Roma Rainbow MagicLand allestirà per Halloween dal 12 ottobre al 3 novembre. Anche il parco Zoomarine di Torvaianica propone dei giorni imperdibili aspettando il 31 ottobre.