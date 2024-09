Foglie di alloro sotto il letto, da quando uso questo trucco è cambiato tutto: dovresti farlo anche tu

A che cosa serve fare questa cosa: ha un qualche tipo di utilità in ambito domestico oppure c’è qualcos’altro di molto più difficile da immaginare?

Foglie di alloro sotto il letto, come se fosse una porzione di giardino. A quanto pare questo espediente ha la sua grande utilità in ambito domestico. E con tutta probabilità avrai sentito parlare di come questa fosse una usanza messa in atto già in passato, da chi è stato giovane prima di te. Le foglie di alloro sono molto impiegate in cucina per via delle loro conclamate proprietà aromatizzanti.

Le stesse sono anche consigliate per via delle loro proprietà diuretiche ed astringenti. Poi fanno bene alla salute e non a caso le foglie di alloro vengono impiegate in degli appositi infusi, allo scopo di curare le ulcere e le coliche, tra gli altri. Un’altra gradevole proprietà di queste componenti naturali riguardano il piacevolissimo profumo che sanno emanare. Quando si bruciano delle foglie di alloro rinsecchite, l’ambiente circostante sarà pervaso da questa piacevole essenza.

E sanno anche tenere lontane le tarme. In questo caso è necessario farle seccare, triturarle e riporle in dei sacchetti. Poi gli stessi possono essere riposti in cassetti e ripiani degli armadi. Ma la collocazione delle foglie di alloro sotto al letto non riguarda tutti questi aspetti. C’è anche un altro motivo, infatti, per il quale da tempo immemore vengono poste delle foglie di alloro sotto al letto.

A cosa serve mettere le foglie di alloro sotto il letto?

In questo caso sono le tradizioni ed il retaggio dei tempi che furono a fare da motivo fondante del tutto. C’è una credenza popolare secondo la quale questa cosa porterebbe fortuna. Però non si dovrebbe agire casualmente. Esiste infatti una particolare procedura da seguire per fare si che la buona sorte possa assisterti.

Queste foglie devono essere presenti in una precisa numerazione. Devono essere sette, e collocate dentro ad una bottiglia piena d’acqua da nascondere poi in un posto non visibile. Proprio come può esserlo la porzione di pavimento ricoperta dalla presenza di un letto. In alternativa vanno bene anche i cassetti dei mobili, la sommità di armadi e librerie o le “profondità” di un ripostiglio.

Dopo alcuni giorni – diciamo tre o quattro – vai a recuperare le foglie, asciugale e riponile sotto al letto. Alcuni erano soliti – e magari lo sono ancora oggi – posizionare dalle tre alle sette foglie di alloro anche sotto al cuscino. Ma questa usanza è vecchissima, e si pensa che già gli antichi Greci facessero qualcosa di simile. L’alloro era la pianta sacra al dio Apollo. In epoca greca e romana questa pianta era simbolo di gloria e di sapienza, e non a caso i grandi poeti venivano incoronati proprio con una corona di alloro. Scopri anche perché mettendo una foglia di alloro sotto il cuscino ti sbarazzi di un fastidioso problema.