La cacca dei più piccini rivela molto sul loro stato di salute: secondo i pediatri è così che deve essere

La cacca dei neonati e dei bimbi molto piccoli è un elemento centrale per capire come stanno effettivamente: ecco come orientarsi in tal senso.

Per dei neogenitori fare i conti con le esigenze di un bambino non è per niente facile. Bisogna imparare quelli che sono i loro modi di comunicare e di dimostrare quelle che sono le cose di cui necessitano. inoltre, bisogna tenere in considerazione il fatto che non avendo ancora sviluppato il dono della parola molte cose vanno interpretate. A partire, ovviamente, da quelle che sono le sue feci, che ci possono dire molto anche sullo stato di salute effettivo del pargolo.

Può capitare, essendo praticamente tutto nuovo, che ci si spaventi per qualche dettaglio che magari può essere insignificante, così come si può dare poco peso a qualcosa che poi si rivela importante. In tal senso, la cacca di un neonato ci dice molto sullo stato di salute del bambino. Andiamo a vedere, in tal senso, come deve essere la cacca di un neonato e quando non bisogna preoccuparsi. Auguriamo per questo una buona lettura a tutti i genitori alla ricerca di una risposta.

Cacca di un bambino: ecco come deve essere

Secondo quanto riportato dai pediatri, nei primi giorni di vita le feci di un bambino sono di colore verde-nerastro ed hanno una consistenza un po’ appiccicosa e che prende il nome di meconio. Contiene tutto ciò che c’era nell’intestino del bambino in gravidanza, vale a dire muco e liquido amniotico. Gradualmente, poi, l’aspetto della cacca cambia con il mutare dell’alimentazione. Se prende il latte della mamma, la cacca ha un colore giallo vivo, con una consistenza tendente al liquido. Prima di procedere, ti ricordiamo come è cambiata la cacca dei neonati negli anni.

Nel momento in cui, invece, un bambino viene nutrito con il latte artificiale, allora in questo caso le feci sono più pastose e compatte, con un colore giallo-chiaro tendente al marroncino. Nel momento in cui il bambino inizia ad assumere anche altri alimenti, allora la cacca inizierà ad avere un aspetto più simile a quello degli adulti, in maniera ovviamente graduale. Nel momento in cui dovessero essere ravvisati dei muchi, allora bisogna stare tranquilli dal momento che è assolutamente normale. Se è frequente, attenzione ad una infiammazione del colon. Diverso il discorso, invece, per quel che riguarda il sangue. Se ce ne dovessero essere, potrebbero essere escoriazioni della mucosa anale o una colite allergica.

Feci dei bambini: e se c’è diarrea?

Le cause da questo punto di vista possono essere davvero tante ed è difficile generalizzare. I motivi più diffusi, in tal senso, sono una gastroenterite, ma attenzione anche all’ipotesi di intolleranze alimentari, malattie metaboliche o da malassorbimento.