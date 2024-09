Se visiti questo borgo, ti sembrerà di essere una famosissima fiaba: una vera meraviglia

Un piccolo luogo di magia, incastrato tra fiaba e realtà. L’esperienza da queste parti è davvero unica al mondo.

Una esperienza assolutamente fuori dal comune, in una località che sa di magia e fiaba. Da molto tempo, ormai, i turisti di ogni parte del mondo sono pronti a lanciarsi in esperienze che solitamente non potrebbero far parte delle proprie vite. Città che sembrano uscite da una favola per l’architettura, il modo in cui sono concepite, i colori e tanto altro ancora. Un sogno a occhi aperti per una tipologia di viaggio che almeno una volta della vita deve probabilmente essere fatto.

La passione dei turisti per i borghi antichi, cresciuta a dismisura nel corso degli ultimi anni, non può che condurre da queste parti, proprio dove di recente, l’attenzione di molti sembra essere più che mai concentrata. Tra poche settimane, poi, con l’inizio delle festività natalizie, questo luogo potrà acquisire ancora più magia, quel senso del romantico che da una immagine può già trasmettere intense emozioni. Protagonista, in questo caso, è senza dubbio Riquewihr.

Se visiti questo borgo, ti sembrerà di essere una famosissima fiaba: il luogo dei sogni

Tutto, da queste parti sembra uscito direttamente da una favola. Botteghe caratteristiche, dolci che trasmettono la tradizione dolciaria e culinaria della zona. Riquewihr, in Alsazia, a soli venti minuti da Colmar e meno di un’ora da Strasburgo è diventato una delle mete preferite dai turisti di tutta Europa e non solo. Un luogo dove è possibile respirare la magia delle fiabe e nel periodo pre natalizio e chiaramente natalizio anche quello che in qualche modo si materializza in quei giorni.

Il turismo, praticamente di massa degli ultimi anni non ha certo rovinato l’atmosfera di questo incantevole luogo, dove ogni anno i turisti arrivano per ricercare quel pizzico di magia che altrove sembra essere perduto. Ovviamente, cosi come anticipato, in occasione delle festività natalizie tutto da queste parti assume un tono ancora più unico, con i classici addobbi e la magia del Natale, che, piaccia o meno è assolutamente dominante. Proprio in questo periodo dell’anno, infatti, le richieste sono tantissime.

In tutta la zona, in tutto il contesto circostante, quindi non solo nei borghi più noti, Colmar e Riquewihr, la magia del Natale è pronta a farla da padrona assoluta. I classici mercatini di Natale, gli addobbi praticamente unici dell’Alsazia e quell’aria di magia che si respira da queste parti rappresentano qualcosa di assolutamente unico e inimitabile.