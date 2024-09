Singhiozzo nei neonati, che tortura! Il trucco per farlo sparire in pochi secondi

Quando un neonato ha il singhiozzo, cosa significa? Le cause possono essere diverse, e c’è un metodo per cercare di farlo passare.

Singhiozzo nei neonati, se non è un qualcosa di fastidioso poco ci manca. I piccolini in questione non hanno ancora sviluppato una piena consapevolezza e magari non ci badano. È difficile che possa capitare di assistere ad un neonato che piange per via del singhiozzo incessante, per dire. Però questa cosa potrebbe causare delle preoccupazioni nei neogeritori. Soprattutto nel caso di un primogenito venuto al mondo da molto poco.

La mancanza di esperienza può portare a farsi delle domande, ed anche ad ingigantire il più piccolo dei problemi. Questo è esattamente quel che capita in caso di singhiozzo nei neonati, che tende a presentarsi pure in maniera sistematica a volte. Tra le domande che i pediatri si sentono rivolgere molto spesso al primo appuntamento c’è proprio quella che riguarda la manifestazione del singhiozzo nei neonati. La cosa può durare per alcuni minuti senza che il piccino interessato riesca a smettere.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi da tutto ciò. Ogni pediatra ti dirà che la manifestazione di questo fenomeno è del tutto normale, e che succede a tutti i bambini. Esiste comunque un metodo per alleviare il fastidio che il singhiozzo nei neonati può arrecare. A loro ed a te che se il genitore. Lo consigliano molti specialisti, anche se va detto che potrebbe non funzionare sempre al primo colpo. Ma tanto vale provare.

Come fare passare il singhiozzo ad un neonato?

Prendi il torace del neonato tra le tue mani e fai dei movimenti leggeri da destra a sinistra, con moto ondulatorio. Ciò fa rilassare il diaframma e contribuirà a far sparire il singhiozzo. Ma non dovrai compiere una pressione forte, ovviamente, altrimenti finiresti per fare male al tuo bambino. Tieni il piccolo sulle tue gambe proteggendolo dal rischio di cadute, e mantienilo ben dritto contro di te, facendolo appoggiare.

Poi compi questo movimento apposito per fare sparire il singhiozzo, procedendo in modo amorevole e leggero. Se allattato al seno, un altro consiglio ulteriore per fare in modo che il singhiozzo se ne vada consiste nell’offrire al bambino un’altra poppata più breve. Oppure il ciuccio. E si può provare anche a dagli un cucchiaino al latte, se la cosa dovesse capitare intorno ai cinque mesi almeno.

I dottori specializzati in pediatria fanno sapere che le cause di un singhiozzo continuo possono essere condotte anche ad un blocco della colonna dorsale e cervicale, oppure a gonfiore intestinale. Un consulto con uno specialista può fare in modo che questo fenomeno poco piacevole sparisca.