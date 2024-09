Cosa sarebbe meglio non mangiare e bere durante l’allattamento

Cosa mangiare e bere durante l’allattamento? Attenzione perché non è così scontato: leggi subito la guida utile.

Non è così scontato per ogni donna, ma quando vi è un forte desiderio di maternità, scoprire di essere incinta accende un turbinio di emozioni diverse: gioia incontrollata, paura, ansia, sorrisi, pianti di paura e felicità allo stesso tempo. Qualcosa che l’essere umano in generale difficilmente potrà capire fin quando non lo proverà sulla propria pelle. Nel momento successivo alla scoperta della gravidanza, una donna entra nel mood d’azione. Tutto deve essere pronto con grande anticipo per ogni evenienza.

Ovviamente i primi mesi forse non avranno un grande impatto sul tenore di vita in generale, tuttavia non appena il pancione crescerà, alcune fatiche inizieranno a presentarsi, prima tra le tante l’incapacità di eseguire alcuni movimenti. Chi riesce ad allacciare le scarpa con un bimbo di 8 mesi in grembo? Oltre all’impossibilità di eseguire alcune azioni quotidiane, bisogna prestare massima attenzione anche alla propria alimentazione poiché il piccolo verrà nutrito tramite ciò che la mamma assimila.

Questo tuttavia non si ferma come per magia subito dopo il parto, ma anche e soprattutto durante l’allattamento, che crea un legame con il piccolo, ma allo stesso tempo gli garantisce tutti gli elementi nutritivi necessari al suo sviluppo. In questa utile guida quindi, scopriamo cosa mangiare e bere durante questo momento molto speciale.

Allattamento, cosa mangiare e bere per evitare problematiche con il piccolo? Ecco la guida completa

Partendo sempre dal presupposto che bisogna chiedere sempre al proprio medico di fiducia e lasciarsi seguire al 100%, è indubbio che una mamma tenda ad informarsi circa ciò che possa mangiare o bere durante l’allattamento. Specialmente questa fase è fondamentale affinché il bambino possa svilupparsi al meglio, crescendo bene e senza rischi per la propria salute. Certo, tutti sappiamo che una mamma in questa fase dovrebbe evitare alcolici e fumo, ma può essere tutto ridotto solo a questo?

Assolutamente no: anzi, ogni neo mamma dovrebbe imparare a nutrirsi in base alle necessità del piccolino, per questo è molto importante ascoltare il medico e i suoi consigli. Al livello generale però, possiamo intanto affermare che andrebbero assolutamente evitati i caffè e tutti quei cibi o liquidi contenenti caffeina e teina. Il motivo è facile da intuire, essendo eccitanti potrebbero creare problematiche nel corpicino del nostro piccolo.

Alcuni esperti poi consigliano di integrare latte, latticini, frutta fresca, verdura e proteine varie per poter arrivare a 500 kcal e 17 grammi in più al giorno, necessari per la nutrizione del bambino(come riporta il sito ospedaleniguarda.it). Essendo il latte prodotto interamente dall’organismo della mamma, dovrà sicuramente bere di più e avere un apporto di calcio maggiorato e a questo proposito oltre al latte vaccino, bisogna integrare anche pesce ricco di omega 3 come il salmone, in grado di contribuire alla formazione delle strutture nervose.

Infine, ma non per importanza, evitare quei cibi contenenti istamina come crostacei in generale, molluschi, alimenti fermentati, frutta secca, carni di selvaggina ma anche cibi piccanti o ricchi di spezie, in particolare curry e noce moscata.