Sulla lavatrice c’è una levetta colorata che molti non vedono neanche: è utilissima

Anche se in molti non la vedono, sulla lavatrice c’è una levetta colorata che ha una funzione molto utile. Ecco a cosa serve.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati in casa ed anche uno di quelli che può impattare notevolmente sulla bolletta a fine mese. Ogni giorno si accumulano indumenti che, quotidianamente o nel fine settimana, verranno lavati. Delicati, di lana, usati in palestra, bianchi, colorati: ogni tipo di indumento può essere trattato con un programma di lavaggio ad hoc.

Per non parlare dei detersivi che, in commercio, si trovano di ogni tipo e con ogni profumazione, per andare incontro alle esigenze di ognuno, anche di chi ha la pelle delicata o di chi preferisce una fragranza oppure un’altra. Eppure, per avere una lavatrice sempre efficiente e performante, bisogna dedicarle la giusta attenzione, vale a dire pulirla regolarmente e sottoporla a manutenzione periodica.

A questo proposito, forse non tutti sanno che sulla lavatrice c’è una levetta colorata che spesso nemmeno si vede ma che ha una funzione molto importante. Ecco a cosa serve.

A cosa serve la levetta colorata sulla lavatrice

Ogni giorno si utilizza la lavatrice con la speranza di avere un bucato pulito e profumato. A volte questo però non accade e non dipende dalla scarsa qualità del detersivo che si usa ma dal cattivo utilizzo della lavatrice. Questa, infatti, va pulita regolarmente ma non solo in maniera superficiale.

Infatti bisogna concentrarsi soprattutto nei punti in cui si possono accumulare maggiormente i residui di detersivo. Sono proprio questi che, a lungo andare, possono compromettere il funzionamento dell’apparecchio che, man mano lavorerà peggio, donando capi opachi e senza profumo (ma, anzi, impregnati di cattivi odori).

Per questo bisogna pulire con attenzione e accuratezza il cassetto della lavatrice e questo può risultare piuttosto ostico, soprattutto perché spesso non si riesce ad arrivare negli angoli. Proprio per questo nella lavatrice c’è una levetta colorata che in pochi sanno che esiste (perché è poco visibile), che ha una funzione molto importante.

Questa levetta colorata si può notare quando si apre la vaschetta e non è altro che un tasto che permette di pulire con estrema attenzione il cassetto della lavatrice. Infatti basterà sollevarla per estrarre il cassetto, così si potrà pulire benissimo. Basterà rimuovere tutti i residui di detersivo e ammorbidente e procedere periodicamente a tale lavaggio per impedirne la formazione, in modo che la lavatrice sia sempre performante e il bucato sempre splendente.