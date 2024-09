Uova sode, presta attenzione se noti questo dettaglio: devi assolutamente evitarlo

Fai attenzione alle uova sode, se compare questo dettaglio è meglio non abbassare la guardia: cos’è e come risolvere il problema.

Quella delle uova sode è una delle preparazioni più semplici da eseguire in cucina. Basta metterle ben coperte in un pentolino pieno d’acqua, accendere il fuoco e calcolare 8 minuti circa di cottura dal punto di bollore. Una volta pronte, è sufficiente sgusciarle facendo attenzione a non scottarsi né tanto meno a rompere le uova ed il gioco è fatto: non ti resterà che mangiarle così o usarle per le tue ricette.

Si possono cuocere anche in anticipo e poi conservarle in frigorifero. Ma attenzione, perché se intorno al tuorlo noti questo strano dettaglio è meglio aspettare un momento e considerare una serie di fattori prima di servirle.

Uova sode, presta attenzione a questo dettaglio: cos’è e come evitarlo

Anche a te nel cuocere le uova sode è capitato di notare una strana sfumatura di verde intorno al tuorlo? Ebbene, prima di mangiarle devi assolutamente sapere di che cosa si tratta. In pochi ne sono a conoscenza, ma la colorazione verde altro non è che il risultato di una reazione chimica naturale, provocata dal processo di ebollizione.

I tuorli, in particolare, assumo questa tonalità a causa dell’interazione tra il ferro presente nel tuorlo e lo zolfo contenuto nell’albume. Entriamo più nel dettaglio. Gli albumi contengono una concentrazione piuttosto elevata di cisteina e metionina, due amminoacidi che contengono a loro volta lo zolfo.

Quando vengono bolliti, si scompongono e rilasciano idrogeno solforato e altri gas contenenti zolfo. L’idrogeno solforato reagisce quindi con il ferro che si trasforma in solfuro di ferro, un minerale appunto di colore verde. Talvolta l’idrogeno solforato può anche reagire con il ferro presente nell’acqua di cottura.

Ma che cosa succede se si mangiano le uova sode verdi? Per quanto questo dettaglio non sia bello da vedere, ti interesserà sapere che il solfuro di ferro è assolutamente innocuo per la salute dell’organismo. Perciò è comunque possibile consumare le uova sode anche se hanno assunto questa particolare colorazione.

Sappi, però, che puoi evitare questo cambiamento d’aspetto con un trucchetto semplicissimo. Una volta pronte, metti subito le uova sode nell’acqua fredda ed il gioco è fatto. In alternativa, per prevenire il fenomeno all’origine, è consigliato non cuocere troppo le uova e raffreddarle in un bagno di giaccio a cottura ultimata. Il freddo, infatti, può interrompere la reazione chimica sopra citata ed arrestare quindi il cambiamento di colore.