Per fare delle uova sode perfette devi aggiungere questo nell’acqua di bollitura: vedrai che non si romperanno

C’è un modo semplicissimo per fare delle uova sode perfette: devi aggiungere questo nell’acqua di bollitura e vedrai che non si romperanno.

Cucinare non è per tutti e molti si mettono ai fornelli più per dovere che per piacere. Quando hanno ospiti in casa preferiscono comprare piatti già pronti o magari fare una pizza. Un modo questo per evitare di lasciare gli invitati senza cibo, se si volesse preparare qualcosa con le proprie mani ma anche per evitare di sporcare pentole e forchette che dopo devono essere puliti.

Ogni tanto possiamo fare anche così e alleggerire una serata tra amici senza il pensiero di dover dopo pulire la cucina e gli utensili utilizzati. Quando però ci mettiamo ai fornelli siamo anche in grado di preparare delle buone pietanze, e se proprio non siamo capaci ci adattiamo. Solitamente quando non siamo in grado facciamo quel che possiamo. Preparare un primo o un secondo non è difficile, spesso è più la poca pazienza che ci porta a dire di non saperlo fare.

E’ possibile preparare un piatto di pasta con il tonno in pochi minuti o anche una semplice frittata. Per fare questa vi basteranno soltanto delle uova che andrete a sbattere in una ciotola, potete poi aggiungere del formaggio, il sale e andrete poi a versare il contenuto in padella con l’olio o senza, se è quella antiaderente. Con le uova si possono preparare molti piatti. Sono buone anche le uova sode: basta metterle nell’acqua e farle bollire e quando saranno cotte bisogna solo sgusciarle e mangiarle. Per quanto riguarda quest’ultimo piatto, spesso tendono a rompersi e non sono mai perfette. Per non farle rompere c’è un ‘trucchetto’ che potete fare: dovete aggiungere questo ingrediente nell’acqua di bollitura.

Per fare delle uova sode perfette devi aggiungere questo nell’acqua di bollitura: in questo modo vedrai che non si romperanno

Le uova possono essere cucinate in tantissimi modi diversi. Oggi vogliamo darvi alcuni consigli per fare delle uova sode perfette: queste non si romperanno e potrete usarle per preparare i piatti che volete. Ma cosa bisogna fare per evitare che durante la cottura si rompano o questo succeda quando si sgusciano?

E’ semplicissimo! Prendete del limone, tagliatelo a metà e usate una sola parte. Dovete spremerla nell’acqua di bollitura delle uova. Queste, vedrete, non si romperanno durante la cottura e soprattutto sarà più facile per voi togliere il guscio una volta tolte dal fuoco e dall’acqua.

In questo modo le vostre uova sode saranno perfette e le potrete usare, non solo da mangiare così con un pizzico di sale sopra, ma anche per preparare altri piatti, per esempio una bella insalata russa. Provate a fare in questo modo, vi servirà soltanto mezzo limone spremuto nell’acqua delle uova.