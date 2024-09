Perché il neonato ciuccia sempre il pollice? Finalmente tutta la verità

Il neonato ha l’abitudine di ciucciarsi sempre il pollice, ma per quale motivo? Salta fuori tutta la verità.

Quando si entra in contatto con un neonato, si ha a che fare con un mondo pieno di sorprese e scoperte. Soprattutto se si diventa genitori per la prima volta, tutto quello che il piccolo compie è sinonimo di emozione, ma allo stesso tempo di intensa preoccupazione. Qualsiasi gesto, anche quello più banale, può far scattare il campanello d’allarme, inondando il neo papà e la neomamma di domande, dubbi e paure.

Appurato che ogni bambino è a sé e ha i propri tempi, è bene evidenziare che c’è un gesto che tutti compiono: si ciucciano il pollice. Si tratta, in effetti, di un’abitudine piuttosto comune, messa in pratica sia dai maschietti che dalle femminucce, che poi va a scomparire con il passare dei mesi e degli anni. La domanda che, però, tutti si chiedono è: per quale motivo i neonati hanno l’abitudine di mettersi questo dito della mano in bocca? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che dietro un gesto del genere ci sia una motivazione piuttosto valida.

Il neonato ciuccia sempre il pollice, ma perché? Il motivo finalmente spiegato

Se fino a questo momento si è sempre pensato che ciucciarsi il pollice fosse un gesto banale, da ora cambierà ogni cosa. Sembrerebbe, infatti, che dietro a questa abitudine i neonati non facciano altro che ripetere ciò che fanno nella pancia della mamma. Lo stimolo di suzione, infatti, è innato e, soprattutto durante tutto il periodo della gravidanza, permette loro di nutrirsi.

Quando si vede un neonato che si ciuccia il pollice, quindi, si deve immediatamente pensare che in quel momento lui sta rispondendo ad una sua esigenza. Tramite questo gesto, infatti, il bebè esprime la sua volontà di essere calmato e di essere rassicurato tramite l’allattamento. Perché non usare, allora, un ciuccio? Il motivo è semplice: il piccolo porta il pollice alla bocca quando vuole, quindi è ‘autonomo’. In altri casi, invece, soddisferebbe la sua esigenza dipendendo dai suoi genitori.

Inutile dire che la suzione del pollice è un ‘fenomeno’ che va a scomparire automaticamente intorno ai 3 e 4 anni del piccolo, ma qualora dovesse proseguire anche oltre, è consigliabile parlarne con un esperto. In questo modo, non solo si va a fondo e si cerca di capire perché il piccolo continua a ciucciarsi il pollice, ma si vanno a prevenire anche determinate conseguenze.