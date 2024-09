Pulire la lavatrice non è tutto: altri due suggerimenti preziosi per evitare che il bucato abbia cattivi odori

Per evitare che il bucato abbia cattivi odori non è sufficiente pulire la lavatrice ma si possono seguire altri due consigli preziosi.

Ogni giorno si investono tanti soldi in detersivi, additivi e profumatori per ottenere un bucato profumato. Ma puntualmente può accadere che, dopo il lavaggio, il bucato non profumi e, anzi, abbia un cattivo odore. Questo può essere dovuto in primis ad un malfunzionamento della lavatrice, che necessita di pulizia e manutenzione regolare.

Se infatti i filtri si riempiono di sporco, è chiaro che anche il lavaggio degli indumenti può essere compromesso e non essere efficiente. Tuttavia, per risolvere il problema, oltre a pulire la lavatrice, si possono seguire altri preziosi suggerimenti per evitare che il bucato abbia cattivi odori. Ecco cosa fare.

Come evitare che il bucato abbia cattivi odori

Succede di continuo che il bucato, appena uscito dalla lavatrice, non emani alcun buon profumo ma piuttosto dei cattivi odori. Eppure, per evitare che gli indumenti puzzino dopo il lavaggio, si possono mettere in pratica alcuni segreti molto efficaci.

Prima di tutto la lavatrice andrebbe pulita almeno una volta ogni mese o ogni 30 cicli, in modo che si eviti l’accumulo di sporcizia e detersivo che può favorire la proliferazione di batteri che causano i cattivi odori. Ma la pulizia dell’elettrodomestico non è tutto, perché bisogna seguire due altri suggerimenti preziosi affinché il proprio bucato sia sempre profumato.

Il primo consiglio è quello di lavare meno vestiti contemporaneamente: dunque se si è abituati a riempire la lavatrice fino a completa capienza, è bene invece avere l’abitudine di lasciare qualche centimetro vuoto sulla cima dell’apparecchio. In questo modo i vestiti avranno la possibilità di lavarsi tutti meglio e alla perfezione.

Il secondo consiglio è quello di non lasciare i vestiti bagnati nella lavatrice per molto tempo. Dunque bisogna ricordarsi di svuotare immediatamente l’apparecchio non appena il lavaggio sia finito. In questo modo si prevengono la formazione della muffa e i cattivi odori.

Dunque, oltre a pulire e sottoporre la lavatrice a manutenzione ordinaria regolare, è necessario inserire meno vestiti nell’elettrodomestico e, quando ha finito il lavaggio, svuotarla immediatamente così da impedire la formazione della muffa e dei cattivi odori nel bucato. I propri indumenti risulteranno così più puliti e profumati, senza dover necessariamente spendere tanti soldi in detersivi per il bucato né tantomeno sostituire la lavatrice.