Shaila Gatta, in pochissimi ricordano chi è il suo ex fidanzato: è un volto conosciuto di Mediaset

Shaila è attualmente nella casa del Grande Fratello, ma in pochi ricordano chi è il suo ex fidanzato: lo conoscono in molti.

Dopo tanti mesi di attesa, è finalmente arrivato il momento che tutti attendevamo: l’inizio della diciottesima edizione del Grande Fratello. Con al timone Alfonso Signorini, il reality di Canale 5 si appresta a fare compagnia il pubblico italiano per ben due volte alla settimana: il lunedì, come da diversi anni a questa parte, e il giovedì sera.

I primi due appuntamenti di questa nuova edizione del GF sono stati totalmente imperdibili. In entrambe le puntate, infatti, Alfonso Signorini ha presentato i nuovi inquilini della casa, concentrandosi su ciascuno di loro e sottolineando alcuni loro tratti caratteriali. Tra i concorrenti, però, che hanno subito suscitato grande interesse, c’è Shaila Gatta. Volto amatissimo di Canale 5, l’ex ballerina di Amici si è immediatamente fatta notare per la sua bellezza e simpatia.

Al momento, Shaila ha svelato molto poco di sé, incuriosendo sempre di più il pubblico Mediaset. Ad esempio, in pochissimi ricordano che l’ex velina di Striscia la notizia è stata fidanzata con un volto piuttosto conosciuto dello stesso palinsesto che l’ha vista compiere il suo debutto anni fa.

Shaila Gatta è stata fidanzata con un volto conosciuto di Canale 5: è proprio lui

Attualmente single e pronta ad innamorarsi, Shaila Gatta conta alle spalle una relazione con un volto molto conosciuto di Canale 5. Poco più di un anno fa, infatti, è apparsa sul web la notizia che voleva la giovane velina di Striscia la Notizia dolcemente accompagnata ad un ex tronista di Uomini e Donne. Lui è Alessandro Zarino, giovanissimo atleta e modello napoletano, conosciuto al pubblico per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi e Temptation Island.

I due, come raccontano in un vecchio video insieme, si sono conosciuti a Napoli, città di origine di entrambi, ed hanno iniziato a collaborare insieme per poi frequentarsi. Entrambi, infatti, sono degli atleti e c’è la serissima possibilità che la passione per lo sport abbia fatto scoccare la scintilla.

Ad oggi, purtroppo, i due non sono più una coppia. A distanza di qualche mese dalle loro prime foto di coppia, Shaila ed Alessandro hanno fatto intendere di aver intrapreso due strade diverse, ma senza svelare i motivi del loro ‘addio’.