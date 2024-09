Per chi ama i libri queste biblioteche sono un sogno ad occhi aperti: le più belle al mondo

Se amate i libri e avete trasmesso la passione ai vostri figli dovete prenotare un viaggio e visitare una tre le biblioteche più belle.

Nel mondo ci sono molte città che ospitano delle bellissime biblioteche che toglieranno il fiato per la quantità dei libri all’interno e per l’affascinante struttura dell’edificio ospitante. Curiosi di scoprire un mondo nuovo?

Avete presente la luce negli occhi di Belle quando la Bestia le mostra la sua immensa biblioteca? Un tale stupore potreste provarlo anche voi, un’emozione unica che solo chi ama i libri può capire. Leggere permette di viaggiare ovunque nel mondo e di vivere centinaia e centinaia di vite. Perdersi in una storia significa liberare la mente e usare la fantasia per staccarsi dalla realtà.

Riuscire a coltivare anche nei figli la passione per la lettura non è semplice. Bisogna mettergli libri in mano da piccolissimi facendogli preferire una bella storia allo schermo di uno smartphone. La lettura apre la mente e allena la capacità di ragionamento e riflessione. I veri appassionati cercano di ricreare in casa una piccola biblioteca personale e un angolino in cui leggere in tranquillità ma vorreste ammirare una delle biblioteche più belle al mondo.

Preparate le valigie, si parte all’esplorazione delle biblioteche più belle al mondo

La prima tappa è Baltimora, Campus Peabody. Qui c’è una biblioteca costruita nel 1860 dall’architetto Lind che custodisce più di 300 mila volumi e ha una struttura architettonica che incanta. Spostiamoci alla Biblioteca Civica di Stoccarda, la Stadtbibliothek Stuttgart, dotata di nove piani e con una struttura a forma di parallelepipedo con rivestimento di blocchi in vetro cemento sovrapposti ad un rivestimento interno in vetro. Un viaggio nel futuro che affascinerà.

In Italia tra le biblioteche più belle del mondo c’è l’antica Biblioteca nazionale Marciana ossia la Biblioteca di San Marco a Venezia. Oltre ai volumi si possono ammirare il Vestibolo del primo piano, un dipinto di Tiziano, la Sala della Libreria. Questa invece è pensata per i ragazzi. Continuiamo il viaggio volando in Irlanda. A Dublino sorge la più antica e grande biblioteca del Paese composta da sei edifici. Nell’ala nota come Old Library c’è un corridoio lungo 65 metri.

Bellissima anche la New York Public Library con oltre venti milioni di libri e 50 milioni di articoli. Un tuffo nel passato anche recandosi in Austria nell’Abbazia di Admont. Qui c’è una biblioteca costruita in stile rococò a metà del ‘700 con sette stupende cupole che lasciano filtrare la luce naturale. Contemporanea, infine, la biblioteca Oodi Library di Helsinky con pareti bianche e vetrate ovunque.