Asciugamano, gruccia e nastro adesivo: “sicurezza delle donne in hotel”, il video virale

Donne sole in Hotel, abbiamo trovato la soluzione su TikTok, bastano pochi oggetti facilmente reperibili e un po’ di sana inventiva

Il mondo non è più quello di una volta, le persone oggi possono ver amente avere la possibilità di vivere in armonia senza pregiudizi e senza sentirsi in qualche modo discriminate o allontanate. Però alcuni pericoli sono ancora presenti, il mondo probabilmente non potrà mai raggiungere il grado di perfezione necessario per far stare ogni singolo individuo felice e sereno.

Viviamo in un periodo storico dove l’emancipazione è totale in alcuni paesi, ma dove in altri è negato anche il diritto ad avere una voce, e non si intende libertà d’espressione, si intende la possibilità di parlare a voce alta in luoghi affollati, di esprimere letteralmente una parola. È normale quindi, che alcune persone abbiano più paura di altre.

Sicurezza in Hotel quando si è soli

Sentirsi in apprensione quando si sta soli in strada la sera o quando si prende un autobus o anche un taxi. La paura si estende anche a situazioni dove almeno su carta, non dovrebbero esserci problematiche, ma la realtà è sempre capace di andare oltre le ansie della gente. I giornali riportano ogni giorno notizie tristi che ci mostrano quei pochi singoli capaci di tutto, che però portano a modificare il giudizio su molti altri nella mente dei più impressionabili.

Parliamo quindi di alcune piccole soluzioni per la vita di tutti i giorni. Soluzioni che permetteranno appunto alla gente più ansiosa, magari di avere una piccola ansia in meno e di sentirsi in condizioni di sicurezza. Se vi siete mai trovati in un hotel senza qualcuno con voi, potremmo aver trovato online la soluzione per farvi passare l’ansia di ricevere visite inaspettate. Ce la fornisce @victorias.way di TikTok, e ci basta avere a disposizione del banalissimo nastro adesivo, una gruccia e degli asciugamani.

Con il nastro adesivo bloccate lo spazio tra il pavimento e la porta e con gli asciugamani bloccate gli spazi vuoti e il gioco che fa la maniglia se è un po’ lenta. Se nella stanza è presente una di quelle serrature a chiusura che si vedono nei film, se non vi è chiaro controllate la foto allegata. Collegate la maniglia della porta e la serratura con la gruccia, così da non permettere un’apertura né da interno né da esterno.

E per sicurezza, se ancora vi sentite incerti, serrate tutto con dello scotch e delle mollette. Adesso siete pronti a passare una felice notte e svegliarvi pronti per fare colazione.