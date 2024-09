Il “Capriccio” in Spagna è l’opera di un famoso artista: nessuno lo sa, ma è un incanto

In Spagna c’è un’opera di un famoso artista che in molti ignorano: il “Capriccio” si trova in questa città ed è veramente un incanto.

Da Nord a Sud, con la sua cultura, i suoi paesaggi ed il suo patrimonio artistico, la Spagna è un paese meraviglioso che va visitato almeno una volta nella vita; sono tantissimi i turisti che, per un viaggio breve o per vacanze più elaborate, decidono di scoprire i posti magici della nazione iberica.

Senza dubbio, le mete che attraggono di più sono Madrid e Barcellona, ma il paese è veramente ricchissimo di città e posti da visitare: come non menzionare la splendida regione dell’Andalusia, oppure il fascino del cammino di Santiago, culminante proprio nella città galiziana.

Tra città note, location turistiche e di movida e tanta cultura, c’è però un’opera artistica che spesso passa inosservata; non soltanto è davvero bellissima, ma è anche il frutto del talento di un noto artista spagnolo. Conoscete il “Capriccio”? E’ forse troppo poco noto per la sua reale bellezza, ecco cos’è e dove si trova.

Il “Capriccio” è una meravigliosa opera artistica in Spagna: cos’è e dove si trova

Non ci troviamo né a Madrid né a Barcellona, eppure questa opera va assolutamente vista. Se vi capita di visitare la Cantabria, dovete assolutamente recarvi a Comillas e visitare Villa Quijano, conosciuta da tutti col soprannome di ““El Capricho” (Il Capriccio) e progettata niente meno che da Gaudí, nel 1883.

I lavori di costruzione furono diretto dall’architetto Cristobal Cascante e il suo soprannome rispecchia i suoi dettami archeologici: in musica, con “capriccio” si intende una composizione libera e il committente della villa, Máximo Díaz de Quijano, era un grandissimo appassionato di musica. Per questo, il soprannome “El Capricho”, attuo a identificare lo stile architettonico e lo spirito intriso nella villa.

Splendida e vivace, Villa Quijano è caratterizzata da colori sgargianti e forme esuberanti, progettata affinché le attività quotidiane all’interno della villa potessero seguire gli spostamenti del sole. Le stanze per le attività mattutine, infatti, sono esposte a Sud, mentre le altre a Ovest; concepita per ospitare una famiglia ricca con domestici e carrozze, l’elemento più vistoso della villa è senza dubbio la torre cilidrica, che richiama ad un albero.