Decisione assurda compagnia aerea: questi bagagli adesso sono vietati. Le dimensioni (stavolta) non c’entrano

Una compagnia importante ha emanato una disposizione inedita che fa discutere ma che potrebbe cambiare le cose ai viaggiatori una volta atterrati.

Il discorso che riguarda quali bagagli e come riempirli per evitare sovrapprezzi è sempre soggetto ad aggiornamenti. E quasi mai lieti per i viaggiatori, che possono constatare come la situazione tenda a cambiare dall’oggi al domani, ma praticamente mai in meglio.

Colpa di nuove disposizioni che vengono introdotte alquanto arbitrariamente da questa o da quella compagnia aerea. In tempi recenti sono state introdotte delle limitazioni in merito al peso ed alle dimensioni, tanto per dirne una. Ma ora persino sul colore sono giunte delle disposizioni da rispettare, fornite da una delle più grosse e note compagnie aeree presenti. Si tratta di un nome molto conosciuto, e che fornisce decine di voli ogni giorno da anni.

Tale compagnia aerea ha fornito una comunicazione alla propria clientela, parlando dei bagagli che sono destinati a viaggiare a bordo della stiva. Ma è un messaggio che di certo nessuno mai e poi mai si sarebbe aspettato di leggere, perché va a riguardare un aspetto inedito che riguarda le valigie. In base a quanto comunicato da questa compagnia di bandiera, è meglio che i bagagli principali dei suoi viaggiatori presentino un aspetto specifico.

Che tipo di bagaglio posso portare in aereo?

Il messaggio in questione è arrivato da Ryanair, notissima compagnia di volo attiva sin dalla fine del 1984. La stessa è molto gettonata per la convenienza e le offerte che riguardano i biglietti delle tratte coperte, tutte quante in Europa. Con sede in Irlanda, ogni giorno Ryanair copre diverse tratte. Ed ora la stessa ha concepito un modo per fare in modo che vengano velocizzate le operazioni di smistamento una volta che i suoi passeggeri sono sbarcati.

Ryanair consiglia ai suoi viaggiatori di fare uso di valigie che siano più facilmente riconoscibili. In questo modo sarà possibile risparmiare dei secondi in più per ogni persona che ha preso l’aereo e che è in attesa dei propri bagagli. Per farlo sarebbe meglio scegliere dei colori più accesi, e che differiscano da quelli che sono più utilizzati. Le tinte cromatiche più diffuse sono quelle del nero, del grigio e del blu. Allora usare una valigia da stiva che sia gialla, fucsia o magari anche con più colori aiuterebbe senz’altro i passeggeri a riconoscere prima il proprio bagaglio.

In alternativa è consigliabile fare ricorso a nastri adesivi colorati o ad altri accessori di riconoscimento immediato da applicare sulla valigia. Uno degli inconvenienti più frequenti consiste proprio nel confondere il proprio bagaglio appena estratto dalla stiva con quello di un’altra persona. In caso di utilizzo delle etichette, quelle migliori non sono le adesive, che rischiano di staccarsi. Sarà meglio fare ricorso a valigie che presentino una apposita etichetta. Ed anche a delle vere e proprie custodie con le quali rivestire il bagaglio. Questo non solo renderà lo stesso più immediatamente riconoscibile, ma fornirà pure una protezione contro gli urti.