Idea weekend 5-6 ottobre: la zucca più grande del mondo per i bambini e per gli adulti il ‘risotto arancione’

In vista di Halloween si può approfittare di una meravigliosa idea per il weekend del 5-6 ottobre, che piacerà a grandi e piccini.

Halloween è una festa molto amata dai bambini perché possono travestirsi e fare “dolcetto o scherzetto?” ai propri parenti o vicini di casa ed ottenere tanti dolciumi e caramelle. Ma, da qualche anno a questa parte, è anche l’occasione per visitare i campi di zucche.

A questo proposito, può essere una bellissima idea quella di passare il weekend del 5-6 ottobre nel campo dove si trova la zucca più grande del mondo, uno spettacolo che piacerà ai piccini ma anche ai grandi (a cui spetterà un ottimo “risotto arancione”). Ecco come partecipare all’evento.

L’idea per il weekend del 5-6 ottobre per festeggiare l’arrivo di Halloween

Si avvicina Halloween, la festa dei travestimenti spaventosi, dei dolcetti e delle zucche. Quale modo migliore di festeggiarlo se non trascorrendo alcune ore o alcuni giorni in un meraviglioso campo di zucche dove si trova la zucca più grande del mondo?

Ad Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, infatti, nel weekend del 5-6 ottobre sarà possibile visitare il Villaggio delle Zucche. I bambini potranno divertirsi ad entrare nelle casette a forma di zucca ma anche saltare sulla zucca più grande del mondo, di ben 100 metri. Non solo ma potranno anche raccogliere le zucche dal campo, partecipare a laboratori sensoriali e ludici e giochi a tema ed imparare a intagliare e decorare le zucche.

I genitori che li accompagneranno, invece, potranno deliziarsi assaggiando il famoso “risotto arancione”, un favoloso risotto alla zucca oppure acquistare funghi e zucche. Insomma, chiunque ami Halloween, l’autunno e le zucche, può visitare il Villaggio delle Zucche di Ornavasso nel weekend del 5 e 6 ottobre con i seguenti orari:

1° turno con ingresso a partire dalle 10 e uscita entro le 15

2° turno con ingresso a partire dalle 12 e uscita entro le 16.30

3° turno con ingresso a partire dalle 14 e uscita entro le 18

turno serale (comprensivo di cena) con ingresso a partire dalle 19

In promozione, per chiunque sia interessato, è possibile scegliere l’opzione “Prenota prima” che prevede, in omaggio, la data flessibile (o la possibilità di scegliere un altro evento per 12 mesi) e la foto di famiglia come ricordo di questa bellissima avventura che farà divertire i più piccoli e farà tornare bambini i loro genitori.