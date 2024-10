Complesso intervento al cervello ad appena un anno: il gesto della madre commuove il web

La storia della malattia di Daisy: una battaglia contro la sclerosi tuberosa (e il gesto della madre che fa il giro del web).

La storia di Daisy, una bambina di appena un anno, ha toccato profondamente il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. Affetta da una rara malattia genetica nota come complesso della sclerosi tuberosa (TSC), la piccola ha dovuto affrontare sfide che molti non possono nemmeno immaginare. Questa condizione causa la crescita di tumori benigni nel cervello e in altri organi vitali, portando a complicazioni gravi come crisi epilettiche frequenti, che hanno iniziato a manifestarsi quando Daisy aveva solo sei mesi.

Allanah Harris e suo marito Brock sono diventati volti noti sui social media, condividendo la loro vita quotidiana e le sfide incontrate nel crescere quattro figli. La loro trasparenza e forza nell’affrontare la malattia di Daisy hanno ispirato molte persone. Nonostante i lunghi periodi trascorsi in ospedale, 100 giorni in coma per la piccola e due operazioni al cervello prima del suo primo compleanno, la famiglia Harris mantiene una speranza incrollabile per un futuro migliore.

La storia della piccola Daisy e del suo primo taglio di capelli: un momento commovente

Prima del secondo intervento chirurgico al cervello, Allanah ha condiviso un momento particolarmente toccante: il taglio dei capelli della piccola Daisy. Un’esperienza che avrebbe dovuto essere memorabile per motivi felici si è trasformata in un simbolo delle difficoltà affrontate dalla bambina a causa della sua condizione. Con grande emozione, Allanah ha conservato una ciocca dei capelli tagliati come ricordo doloroso ma prezioso.

Nonostante le aspettative fossero alte per gli interventi chirurgici subiti da Daisy, i risultati non sono stati quelli sperati dalla famiglia Harris. Tuttavia, attraverso i social media Allanah esprime gratitudine per ogni giorno passato con sua figlia: “Speravamo davvero che questi interventi avessero un esito migliore ma siamo semplicemente grati che la nostra dolce bambina sia ancora qui con noi“. Oltre alla sclerosi tuberosa complessa (TSC), Daisy soffre anche di altre condizioni mediche gravi come displasia corticale focale ed epilessia.

#picu ♬ Beautiful Things – Benson Boone @the.harris.familyy Our darling girl has now been in hospital for 2 months & has had 2 brain surgeries. We were really hoping for a better outcome from these surgeries but we are just grateful that our sweet girl is still here with us #brainsurgery

La storia commovente della piccola Daisy ha scatenato una grande ondata di solidarietà online. La nonna materna ha avviato una raccolta fondi per aiutare a coprire i costumi delle cure mediche necessarie alla bambina; finora sono stati raccolti oltre 60mila dollari grazie alla generosità degli internauti commossi dalla battaglia della famiglia Harris contro questa rara malattia genetica.

Il coraggio dimostrato da questa giovane famiglia nel fronteggiare tali prove difficili continua ad ispirare persone in tutto il mondo mentre lottano insieme per garantire a Daisy tutte le cure possibili e l’amore incondizionato che merita ogni bambino.