Neonati e viaggio in aereo: da che età possono volare? E come evitargli il mal d’orecchio tipico?

Neonati e viaggio in aereo: da che età possono volare? La risposta, con ogni probabilità, vi sorprenderà. Preparatevi a prenotare un volo!

Viaggiare con un neonato può sembrare una sfida, soprattutto quando si tratta di affrontare un viaggio in aereo. La domanda che molti genitori si pongono è: da che età è sicuro per un neonato volare? Secondo le linee guida generali, un neonato sano e nato a termine può essere portato a bordo di un aereo già 48 ore dopo la nascita. Tuttavia, gli esperti consigliano di attendere almeno una settimana prima di intraprendere il primo volo. Durante i primi sette giorni di vita del bambino, infatti, è necessario presentare un certificato medico per poter viaggiare.

La preoccupazione principale riguarda il rischio elevato per i neonati di contrarre malattie infettive durante il volo, dato il ricircolo dell’aria all’interno della cabina. Per questo motivo, sarebbe opportuno posticipare il viaggio fino a quando il bambino non abbia ricevuto le prime vaccinazioni essenziali. Inoltre, nel caso dei bambini nati prematuramente o affetti da patologie respiratorie o cardiache, è fondamentale consultarsi con un medico prima della partenza. È anche importante verificare eventuali restrizioni specifiche imposte dalla compagnia aerea scelta.

Neonato in volo, come evitargli il mal d’orecchio tipico?

Il mal d’orecchio rappresenta uno degli inconvenienti più comuni per i passeggeri durante i voli in aereo e può risultare particolarmente fastidioso nei neonati e nei bambini piccoli. Questo disturbo è causato dalle variazioni di pressione atmosferica che si verificano soprattutto durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aeromobile.

Per alleviare questo disagio nei più piccoli, è utile incoraggiarli alla deglutizione offrendo loro qualcosa da mangiare o succhiando un ciuccio; queste semplici azioni aiutano ad equilibrare la pressione nell’orecchio medio. È tuttavia sconsigliabile far viaggiare i bambini se sono raffreddati o se soffrono già di otite poiché queste condizioni possono aggravarsi con le variazioni di pressione rendendo l’esperienza del volo estremamente dolorosa.

Mentre viaggiare con neonati richiede una pianificazione attenta e considerazioni mediche specifiche per garantire la loro sicurezza e benessere durante il volo, seguendo le raccomandazioni degli esperti e adottando misure preventive contro problemi comuni come il mal d’orecchio, l’esperienza può risultare meno stressante sia per i genitori sia per i loro piccoli passeggeri.