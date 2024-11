Alimentazione in gravidanza: miti da sfatare e consigli pratici per un parto sereno

Ogni donna in stato di gravidanza ha ovviamente dei dubbi so cosa si possa o non si possa mangiare solo che in alcuni casi si tratta di miti che ora sfateremo

Gestire l’alimentazione durante la gravidanza è fondamentale per garantire il benessere sia della madre che del nascituro. È importante sfatare alcuni miti e fornire consigli pratici per vivere questo periodo con serenità. La valutazione del peso pre-gravidico e il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (IMC) sono i primi passi per una gestione ottimale dell’aumento di peso durante la gravidanza. L’IMC aiuta a stabilire l’aumento ponderale ideale, che varia a seconda del peso iniziale della futura mamma.

Controllare l’aumento di peso è cruciale non solo per motivi estetici ma soprattutto per prevenire complicazioni sia per la madre che per il bambino. Un aumento di peso controllato riduce il rischio di complicazioni come lombosciatalgie, macrosomie del neonato, parti prematuri, o nascite di neonati sottopeso.

L’aumento di peso è più significativo nella seconda metà della gravidanza. È essenziale mantenere un buon controllo del proprio peso fin dalle prime fasi, evitando aumenti eccessivi dovuti non solo all’accumulo di grasso ma anche al normale sviluppo della gravidanza (feto, placenta, liquido amniotico).

Dopo il parto, molti dei chili accumulati verranno persi naturalmente. Tuttavia, un aumento controllato durante la gravidanza facilita il ritorno al proprio peso forma nel post-partum. L’allattamento contribuisce ulteriormente a questo processo.

Alimentazione e gravidanza: scegli i cibi giusti per te e il tuo bambino

Una corretta alimentazione si basa su una dieta varia ed equilibrata che includa proteine ad alto valore biologico, carboidrati complessi senza eccedere con gli zuccheri solubili, grassi essenziali come gli omega 3 e un adeguato apporto vitaminico-minerale.

Il fabbisogno calorico aumenta leggermente durante la gravidanza: circa 250 kcal al giorno se si è in normopeso; fino a 350 kcal se sottopeso; non oltre le 200 kcal se sovrappeso all’inizio della gestazione.

È importante privilegiare cibi freschi e nutrienti come carne magra, pesce , uova, latte e derivati per le proteine; cereali integrali e legumi per i carboidrati; frutta secca ed oli vegetali ricchi di omega 3 tra i grassi; frutta fresca e verdure ricche di vitamine essenziali.

Adottare abitudini alimentari sane include anche rispettare alcune norme igieniche fondamentali come lavarsi le mani prima dei pasti ed evitare cibi crudi o poco cotti che possono rappresentare un rischio sanitario.

Per minimizzare i rischi sanitari è consigliabile lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo; limitare il consumo di pesci molto grandi e potenzialmente contaminanti, evitare carne cruda o poco cotta così come formaggi molli o erborinati; prestare attenzione alla conservazione degli alimentari evitando quelli scaduti o conservati impropriamente.