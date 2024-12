Infezioni urinarie post parto: sintomi, cause e cure per le neomamme

Le infezioni urinarie rappresentano una problematica non rara nelle donne che hanno appena partorito.

Il parto è un momento magico, ma può portare con sé alcune sfide inaspettate. Tra queste, le infezioni urinarie rappresentano un problema piuttosto comune nelle neomamme. Scopriamo insieme perché si verificano e come prevenirle.

Queste condizioni, note anche come infezioni vescicali post parto, possono manifestarsi attraverso diversi disturbi e richiedono un’attenzione particolare per garantire una pronta guarigione e prevenire complicazioni.

Le cause di queste infezioni sono principalmente legate alla presenza di batteri che, normalmente residenti nella flora intestinale, trovano la via per colonizzare il tratto urinario.

Infezioni urinarie post parto

Tra le infezioni vescicali post parto più comuni si annoverano le cistiti, le uretriti e le pielonefriti. Ognuna di queste condizioni presenta sintomi specifici che necessitano di un’accurata diagnosi e di un trattamento mirato.

Le cistiti post parto sono forse tra le più frequentemente riscontrate e si manifestano con una minzione dolorosa o insolitamente frequente. In alcuni casi possono essere accompagnate da febbre. La diagnosi avviene tramite l’analisi delle urine, procedura semplice ma fondamentale per confermare la presenza dell’infezione.

Le uretriti post parto sono meno comuni ma non meno importanti. Tra queste spicca l’uretrite causata dalla gonorrea che può essere trasmessa al neonato durante il parto provocando congiuntivite neonatale. Sebbene questa malattia sia quasi scomparsa nei paesi industrializzati grazie alla profilassi antibiotica, rimane essenziale la sua identificazione precoce.

Infine, le pielonefriti rappresentano un’altra forma di infezione urinaria che può insorgere dopo il parto se i batteri risalgono dalla vescica verso i reni. Questa condizione può presentarsi con sintomi quali febbre, dolore ai fianchi e malessere generalizzato; talvolta può verificarsi anche minzione dolorosa.

Per quanto riguarda il trattamento delle infezioni vescicali post parto, questo varia a seconda della specifica condizione diagnosticata:

Le cistiti sono normalmente curate con antibiotici orali ed è consigliato l’assunzione abbondante di liquidi.

ed è consigliato l’assunzione abbondante di liquidi. Le uretriti richiedono l’utilizzo di antibiotici specifici; nel caso della gonorrea si ricorre spesso a una doppia terapia.

Per le pielonefriti si utilizzano solitamente ceftriaxone o ampicillina associati a gentamicina.

Prevenire tali infezioni è fondamentale: adottare comportamenti adeguati come l’utilizzo di assorbenti esterni non occlusivi, cambiare frequentemente gli assorbenti interni (massimo ogni due ore), indossare biancheria intima di cotone da cambiare spesso e lavare con sapone delicato; evitare indumenti sintetici stretti nelle zone intime ed eseguire un’accurata igiene personale utilizzando acqua tiepida e detergenti specificatamente formulati per il periodo del post-partum possono fare la differenza nella prevenzione delle infezioni urinarie.

È importante sottolineare che al primo segno o sospetto di un’infezione urinaria è essenziale consultare immediatamente il proprio medico. Solo uno specialista potrà valutare accuratamente i sintomi presentati dalla paziente ed elaborare un piano terapeutico personalizzato basato sulle caratteristiche individuali della donna e sulla tipologia dell’infezione diagnosticata.