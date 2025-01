Il mio bambino quando gattona? Segni e consigli per stimolare la sua mobilità

Il gattonamento è una tappa cruciale nello sviluppo motorio del bambino, segnando l’inizio della sua autonomia.

Questo momento è caratterizzato da grande entusiasmo sia per i piccoli che per i genitori, poiché il bambino inizia ad esplorare il mondo con nuova indipendenza.

Tuttavia, molti si chiedono quando inizia questa fase e come possono fare i genitori per stimolare al meglio la mobilità dei loro figli.

Non c’è un’età precisa per l’inizio del gattonamento, che può variare notevolmente da un bambino all’altro.

Quando inizierà a gattonare il mio bambino

Dopo i 6 mesi, i bambini iniziano a muoversi sul pavimento in modi unici: alcuni strisciano sulla pancia intorno ai 7 mesi, mentre altri tentano di sollevarsi sui quattro arti verso gli 8 mesi. Questi tentativi iniziali sono fondamentali per trovare l’equilibrio necessario per muoversi.

I benefici del gattonamento sono numerosi, promuovendo non solo l’autonomia e l’esplorazione, ma anche lo sviluppo muscolare e la coordinazione motoria.

È importante notare che il gattonamento non è una tappa obbligatoria per tutti i bambini; alcuni possono passare direttamente dallo stare seduti al camminare.

Per stimolare lo sviluppo della mobilità, è essenziale creare un ambiente sicuro e stimolante. Lasciare il bambino a terra, piuttosto che confinarlo in sdraiette o seggiolini, gli permette di sperimentare con movimenti diversi.

Se dopo i 9 mesi non si notano tentativi di spostamento autonomo, è consigliabile consultare un pediatra.

Una volta che il bambino inizia a gattonare, può sperimentare frustrazione nel non raggiungere subito gli oggetti o le persone. I genitori possono aiutare posizionando una mano vicino ai piedini del bambino come punto d’appoggio.

È cruciale ricordare che ogni bambino ha i suoi tempi e modi di sviluppare nuove abilità. L’incoraggiamento e la pazienza sono quindi fondamentali per supportarli in questo processo.

L’apprendimento attraverso la ripetizione e la gestione della frustrazione sono parte integrante dell’avventura del gattonamento. Celebrare ogni progresso è essenziale, poiché rappresenta un passo avanti verso l’indipendenza motoria del bambino.