PMA: il sogno di diventare genitori alla portata di tutti. Guida completa

La speranza della procreazione medicalmente assistita. La procreazione medicalmente assistita (PMA) rappresenta una speranza concreta per tutte quelle coppie che si trovano ad affrontare difficoltà nel concepimento naturale.

In Italia, il numero di coppie che si rivolgono a questa soluzione è in costante aumento, come dimostrano i dati del CEDAP secondo cui, nel 2022, circa 3,7 gravidanze su 100 hanno fatto ricorso a queste tecniche.

La PMA comprende un insieme di tecnologie e trattamenti medici volti a favorire la gravidanza. Questi possono essere classificati in base alla loro invasività e al tipo di gameti utilizzati: omologhi, quando provengono dalla coppia stessa, o eterologhi, se derivano da donatori esterni.

Le tecniche variano dall’inseminazione intrauterina (IUI), considerata di I livello per la sua minore invasività, fino alle procedure più complesse come la FIVET (fecondazione in vitro) e l’ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo), classificate come tecniche di II livello.

Il percorso verso la PMA

Il ricorso alla PMA è consigliato dopo un periodo di almeno 12 mesi di tentativi infruttuosi di concepimento naturale. È fondamentale avvalersi della consulenza medica presso centri accreditati per valutare il percorso terapeutico più adatto alle specificità della coppia. La diagnosi precoce gioca un ruolo cruciale nell’aumentare le possibilità di successo del trattamento scelto.

In Italia, l’accesso alla PMA è regolamentato da criteri ben definiti: possono beneficiarne le coppie maggiorenni e con certificato medico che attesti problemi di infertilità o sterilità. È richiesto il consenso informato da parte dei partner ed esistono restrizioni specifiche riguardanti le condizioni sotto cui procedere con le tecniche assistite.

Dal punto vista economico, i costi legati ai trattamenti variano significativamente tra il settore pubblico e quello privato. Nel pubblico sono previsti pagamenti tramite ticket sanitario con possibili esenzioni mentre nel privato i prezzi dipendono dalla struttura scelta e dalla tecnica impiegata.

Una svolta importante arriverà dal gennaio 2024 grazie all’introduzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che garantiranno l’accessibilità gratuita o a prezzi calmierati delle tecniche omologhe nelle strutture pubbliche e convenzionate con il SSN; mentre per quelle eterologhe saranno stabiliti prezzi contenuti dalle singole Regioni.

Queste novità rappresentano un passaggio fondamentale verso una maggiore equità nell’accesso ai trattamenti PMA in Italia. L’accordo raggiunto tra Stato e Regioni prevede anche uno stanziamento significativo destinato all’utilizzo delle tecniche assistite nelle strutture pubbliche oltre all’imposizione dei limiti tariffari nel settore privato.

L’avanzamento tecnologico unitamente agli sforzi legislativi mira a rendere sempre più accessibile il sogno della genitorialità a tutte quelle coppie che incontrano ostacoli sul loro cammino verso la realizzazione familiare. La Procreazione Medicalmente Assistita non solo offre una risposta alle problematiche legate alla fertilità ma rappresenta anche un’espressione dell’impegno sociale verso l’inclusione e il supporto delle diverse realtà familiari presenti nella società contemporanea italiana.