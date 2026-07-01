Un compleanno che non esiste eppure si sente: il 1° luglio 2026 Lady Diana avrebbe compiuto 65 anni. Tra ricordi che luccicano e scelte che ancora parlano, l’immagine della Principessa del Galles resta viva in un gesto semplice: un taglio di capelli corto, libero, moderno.

Lady Diana: 65 anni di un’icona di stile inossidabile, il suo taglio di capelli continua a fare tendenza

C’è un fatto che sorprende anche chi la segue da sempre: a quasi trent’anni dalla scomparsa, l’impatto di Diana non è nostalgia, è presente. La vedi nelle giacche over con le felpe universitarie, nei jeans slavati con mocassini lucidi, nei golf a motivi che tornano ciclici. Ma è soprattutto in quel taglio di capelli netto e morbido insieme che il suo stile continua a trovare casa. Un’idea pulita, senza svolazzi, che illumina il viso e dice: sono qui.

Nel 1997, poche settimane prima della tragedia, mise all’asta decine di abiti per beneficenza, raccogliendo oltre tre milioni di dollari. Un gesto concreto, misurabile. Così era il suo modo di stare al mondo: eleganza come funzione, non solo forma. Anche i capelli seguivano questa logica. Non ammiccavano: raccontavano.

Il taglio che ha cambiato le regole

L’inizio è nei primi anni ’90. Dopo uno shooting di moda, il suo hairstylist le propose di osare. Lei disse sì. Nacque quel corto stratificato che molti chiamano pixie, ma che di pixie aveva solo la libertà. In realtà era un corto costruito su ciocche scalate, frangia laterale morbida, volume calibrato sulla sommità. Il risultato? Un viso più aperto, collo protagonista, orecchini che diventavano parte del discorso.

È qui il punto centrale: quel taglio non era un vezzo, era un linguaggio. A corte, significava autonomia. In pubblico, accessibilità. Per chi guardava, un invito: puoi farcela anche tu, senza una squadra di parrucchieri in scia. E infatti, nei saloni di metà decennio, le richieste “come Diana” erano la normalità. Molti professionisti lo raccontano ancora oggi, con sorrisi che tornano ragazzi appena pronunciano “scalature morbide”.

Perché funziona ancora oggi

Perché è un corto senza estremismi. Regge su molte forme di viso, soprattutto ovali e a cuore. Alleggerisce mascelle importanti. Esalta zigomi timidi. Funziona con capelli lisci, mossi, persino ricci se si calibra la scalatura. Ha un DNA che i trend attuali hanno ribattezzato in mille modi: bixie (tra bob e pixie), shag corto, crop vissuto. Cambiano i nomi, resta l’idea: libertà, movimento, luce.

Tre indizi pratici per chi sta pensando “lo faccio”: Strati, non sforbiciate drastiche. Il segreto sono le scalature che dialogano. Frangia obliqua, non rigida. Apre lo sguardo, non lo chiude. Colore naturale con riflessi miele o cenere leggerissimi. La brillantezza fa la differenza.

Sui social la coda lunga di Lady Diana si vede eccome: look “old money”, blazer maschili, scarpe da barca, occhiali sottili. Ma il cuore batte sempre lì, in quei capelli corti che evitano la perfezione lucida e scelgono una piega “viva”, toccabile, un po’ scomposta. È il contrario del travestimento: somigliare a sé stessi, non a un’icona.

C’è anche un tema di tempo. Un corto come il suo chiede manutenzione, sì, ma ti regala minuti ogni mattina: pettine largo, poco prodotto, asciugatura in avanti e poi indietro sulla frangia. Niente di più. E quando il vento ti spettina, migliora.

Forse, alla fine, il motivo per cui quel taglio resta è semplice: fa spazio. Al collo, al viso, alle espressioni. Alla vita che arriva addosso senza preavviso. E allora, davanti allo specchio, la domanda è questa: quale parte di te merita oggi di essere scoperta? La risposta, spesso, sta in un ciuffo che cade bene. O in un taglio che non chiede permesso. In altre parole, in un coraggio piccolo ma visibile. Proprio come quello di Diana.