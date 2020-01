Una finta malattia ideata dal Fatebenefratelli di Roma ha salvata decine di ebrei dalla morte durante il Nazismo.

Nella Giornata della Memoria ricordiamo il salvataggio di decine di ebrei operato dai medici del Fatebenefratelli di Roma.

Ebrei salvati grazie a una finta malattia

Unimamme, oggi vi raccontiamo un atto di eroismo compiuto dai medici dei Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina, a pochi passi dal ghetto ebraico. In questo ospedale, negli anni delle deportazioni verso i campi di concentramento, si sviluppò una pericolosa malattia infettiva, denominata morbo di K. In realtà era una malattia inventata, ma servì a salvare la vita a una quarantina di ebrei, allontanando le ispezioni e facilitando l’accoglienza delle persone perseguitate. Il periodo è stato quello tra il 16 ottobre del 1943 e il 4 giugno del 1944.

Gabriele Sonnino, che all’epoca aveva 4 anni, è uno dei sopravvissuti grazie a questo audace stratagemma. “Il Fatebenefratelli è stata una salvezza. Ci sono rimasto una trentina di giorni, alcune volte dormendo in corsia in mezzo agli ammalati”. Sonnino, insieme alla sua famiglia, si era rifugiato in una baracca in periferia nella zona della Magliana. Si è trattato di un’iniziativa molto rischiosa. Fra Giuseppe Magliozzi, medico del Fatebenefratelli, ha conosciuto molte delle persone coinvolte e ha sottolineato il loro impegno. Anche tante altre persone al di fuori dell’ospedale hanno collaborato. La città di Roma ha aiutato molti ebrei a salvarsi in quel momento difficilissimo. “Un momento che offre molte soprese. E’ poco noto che la popolazione di Roma abbia salvato gli ebrei a proprio rischio e pericolo, perché oltre l’80 per cento degli ebrei romani si è salvato” ha ricordato il professor Procaccia. Unimamme, voi eravate al corrente di questa vicenda raccontata su Vatican News?

